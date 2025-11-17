Sujeto con bastón dispara a otro en calle de El Bronx luego de una conversación

Un individuo que llevaba un bastón consigo entabló una conversación con un hombre en la una calle de El Bronx el sábado, abrió fuego contra la otra persona antes de desaparecer en las penumbras de la noche, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar cerca de las 8:45 de la noche, cuando el pistolero se acercó a la víctima de 38 años frente al 1550 de University Ave. en Morris Heights y se puso a hablar con el hombre, explicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

No se ha aclarado si ambos sujetos se conocían.

“Mientras la víctima se alejaba, el individuo la siguió, sacó un arma de fuego y disparó varias veces, hiriendo a la víctima en diferentes partes del cuerpo”, indicó la policía.

“Los servicios de emergencia respondieron y trasladaron a la víctima al Hospital St. Barnabas, donde se encuentra en estado crítico pero estable”.

El delincuente escapó hacia el este y hasta este lunes en la mañana sigue prófugo de la justicia, señalaron los funcionarios. También se desconocen los motivos del tiroteo, informó New York Post.

NYPD solicita la ayuda del público para dar con el paradero de tirador, que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad con una gran barba canosa, gafas marrones, un gorro gris, un bastón y un abrigo largo negro.

🚨WANTED FOR AN ASSAULT: on Saturday, November 8, 2025, at approximately 8:45 P.M., a 38-year-old male victim was standing in front of 1550 University Avenue, in the confines of the NYPD 46 Precinct, when he was approached by an unidentified individual who initiated a… pic.twitter.com/EQqsLEDS6j — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) November 16, 2025

Los agentes dijeron que mide entre 1,78 y 1,88 metros y que tiene una edad comprendida entre los 50 y 65 años aproximadamente.

La policía pide a cualquier persona que tenga información que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS o que se comunique con ellos en línea en crimestoppers.nypdonline.org.

