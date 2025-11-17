Tom Cruise recibió un Oscar honorífico en los Governors Awards

Este domingo 16 de noviembre, el actor estadounidense Tom Cruise recibió su primer premio Oscar. Aunque ha estado nominado oficialmente cuatro veces en 44 años de carrera, el actor fue reconocido con un Oscar honorífico que se le entregó durante la ceremonia de los Governors Awards.

La edición 16 de los premios Governors, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se realizó este año en el salón de baile Ray Dolby del Ovation Hollywood. Además de Cruise, también se homenajeó durante la ceremonia al diseñador de producción Wynn Thomas y la actriz, productora y coreógrafa Debbie Allen.

Debbie Allen y Wynn Thomas también fueron homenajeados en la ceremonia, junto con Tom Cruise. Crédito: Chris Pizzello | AP

Por otro lado, el Premio Humanitario Jean Hersholt le fue otorgado a Dolly Parton, quien no pudo asistir al evento porque en los últimos meses ha estado atravesando problemas de salud.

Cruise recibió la estatuilla con una ovación de pie de todos los asistentes, antes de eso, el actor y productor también recibió un emotivo mensaje de parte del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

El director, quien se encargó de dirigir a Cruise para una película que se estrenará el año que viene, dijo: “Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, no será el último”.

Alejandro González Iñárritu dedicó un emotivo discurso al actor. Crédito: Chris Pizzello | AP

Durante su discurso de agradecimiento, el actor de 63 años les envió un mensaje a todas las personas que han trabajado con él: “Quiero que sepan, por favor sepan, que los llevo conmigo, a cada uno de ustedes, y que son parte de cada fotograma de cada película que he hecho o que haré. Y quiero que sepan que siempre haré todo lo posible por esta forma de arte, para apoyar y defender nuevas voces y para proteger lo que hace que el cine sea poderoso, con suerte, sin demasiados huesos rotos más”.

