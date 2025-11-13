Latinos desconfian de Trump y el Departamento de Justicia sobre transparencia del caso Epstein

La falta de claridad del gobierno de Estados Unidos sobre los archivos relacionados con Jeffrey Epstein está generando un creciente malestar entre los votantes latinos.

De acuerdo con una nueva encuesta del Intelligence Center de My Code para El Diario, el 43% de los latinos responsabiliza directamente al presidente Donald Trump y al Departamento de Justicia por la opacidad en torno al caso.

La percepción no es exclusiva de esta comunidad, ya que entre los estadounidenses multiculturales, el 60% considera que el gobierno no ha sido plenamente transparente, y cerca del 40% cree que existe un encubrimiento más amplio que incluye documentos aún no divulgados.

Las poblaciones AANHPI y LGBTQIA+ son las más convencidas de que la administración Trump oculta información.

Una porción menor de latinos, el 25%, atribuye la falta de transparencia tanto a demócratas como a republicanos. Otros, el 15%, señalan a “poderosos actores no identificados” o al llamado “Estado profundo”.

Un 10% culpa también a administraciones anteriores, incluidas las de los presidentes Bill Clinto, Barack Obama y Joe Biden.

Entre los estadounidenses no multiculturales, el 37% coincide en que el gobierno encubre información, aunque un 22% cree que la administración ha sido totalmente transparente.

Aunque el presidente Trump prometió en 2024 divulgar toda la información relacionada con Epstein, el Departamento de Justicia, dirigido por la fiscal general Pamela Bondi, no ha liberado todos los documentos.

El debate político en torno al caso se intensificará en el Congreso con un proyecto de ley impulsado por los congresistas republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna busca obligar al gobierno publicar material de la investigación en un plazo de 30 días.

Pese a la resistencia del presidente de la Cámara, Mike Johnson, la iniciativa podría llegar a votación en diciembre, luego de la firma de 218 congresistas.

