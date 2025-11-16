Maduro convoca a vigilia y marcha permanente ante ejercicios militares de EE.UU.

Nicolás Maduro hizo un llamado a la movilización nacional para realizar una vigilia y marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela, ante lo que calificó como “las nuevas amenazas imperialistas” tras el anuncio de los ejercicios militares que está llevando a cabo Estados Unidos en Trinidad y Tobago.

Maduro clausuró la jornada de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el sábado 15 de noviembre desde Petare, Miranda.

“Ejercicios irresponsables”

El mandatario convocó a todo el pueblo a “todas las fuerzas populares, sociales, políticas militares y policiales” a “no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico” en rechazo a “los barcos imperialistas” y a las “amenazas militares”, así como a los que calificó de “ejercicios irresponsables” en aguas trinitenses.

Maduro denunció los ejercicios militares cerca del estado Sucre, calificándolos como “irresponsables” y “amenazantes”. También rechazó la sumisión del Gobierno trinitense ante los EE.UU. “Pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela, que no se deja amenazar por nadie”, afirmó.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie. El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y sus tierras para amenazar gravemente la paz del Caribe”, expresó Maduro.

“No le importa que EE.UU. pueda bombardear niños”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha roto con una tradición de colaboración regional al permitir que su territorio sea usado para operaciones que ponen en riesgo la paz del Caribe.

“No le importa que Estados Unidos pueda bombardear a niños y a personas de forma indiscriminada desde su territorio”, dijo Rodríguez.

Mientras, Maduro llamó a la población a actuar bajo la bandera de “Paz, paz, paz”. “El idioma de los venezolanos es el idioma del amor a la patria”.

El presidente reiteró que Venezuela no busca confrontación, pero no permitirá que sus recursos sean saqueados. Venezuela lleva tres meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta al despliegue naval y aéreo que de EE.UU.

