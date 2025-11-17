Trump: No descarto el despliegue de tropas en Venezuela

El presidente Donald Trump volvió a elevar la tensión con el régimen de Nicolás Maduro este lunes al advertir que “no descarta” el despliegue de tropas en Venezuela.

Consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre si descarta una intervención militar, el mandatario respondió sin matices: “No descarto eso. No descarto nada. Tenemos que ocuparnos de Venezuela”.

Trump vinculó esa posibilidad a lo que describió como un flujo masivo de reclusos venezolanos enviados hacia territorio estadounidense.

Según afirmó, el régimen de Maduro estaría “enviando cientos de miles de personas desde sus cárceles”, entre ellos miembros del Tren de Aragua, organización criminal a la que calificó como “la peor banda criminal del hemisferio”.

El presidente endureció aún más el tono al describir a sus integrantes como “esclavistas, asesinos” que “mutilan a las personas y las entierran en sus comunidades”. “Son gente horrible”, remarcó.

No obstante, el mandatario diferenció a los venezolanos del régimen chavista. “No me llevo con los gobernantes, pero amo a los venezolanos. No podemos olvidar lo que hicieron [Maduro]”, agregó.

Trump reiteró, como dijo la noche del domingo, que “Venezuela quiere hablar” y dejó claro que estaría dispuesto a dialogar con Maduro antes de ordenar cualquier acción militar. “Probablemente hablaría con él. Yo hablo con cualquiera. Veremos qué pasa”, afirmó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si Maduro podría hacer u ofrecer algo que le permita estar en buenos términos con él, no respondió afirmativamente.

“Maduro le hizo mucho daño a Estados Unidos. Nos ha hecho mucho daño. No solo la droga”, señaló Trump.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de reportes de prensa que señalan que su gobierno evalúa distintas opciones —incluyendo opciones militares— para ese país.

El viernes, el propio presidente alimentó esa incertidumbre al declarar informalmente ante periodistas: “No puedo decirles qué sería, pero ya me he decidido sobre Venezuela”.

