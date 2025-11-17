Zohran Mamdani confirma contactos con la Casa Blanca para su posible reunión con Trump

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este lunes que su equipo ya estableció comunicación con la Casa Blanca para acordar un encuentro con el presidente Donald Trump. Este sería uno de los primeros pasos para que ambos líderes formalicen un diálogo después de meses de enfrentamientos.

Mamdani, según The New York Post, aseguró durante un acto en El Bronx que la intención de reunirse con Trump responde a un compromiso adquirido con los votantes. “Mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para cumplir un compromiso que hice con los neoyorquinos durante esta campaña”, dijo el alcalde electo.

Subrayó además que está dispuesto a dialogar “con quien sea, siempre que sea por el bien de los ocho millones y medio de personas que llaman hogar a esta ciudad”.

Neoyorquinos preocupados por el costo de la vida

El medio también detalló que Mamdani insistió en que muchos residentes que votaron por Trump le expresaron su preocupación por el costo de vida, lo que reforzaría su intención de centrar la posible conversación en la crisis de asequibilidad, los beneficios SNAP y el papel de ICE en la ciudad.

Trump, que durante meses ridiculizó al socialista demócrata llamándolo “mi pequeño comunista” y augurando la “ruina” de Nueva York si resultaba electo, cambió el tono este fin de semana.

Antes de regresar a Washington tras pasar unos días en Mar-a-Lago, reconoció la posibilidad de un encuentro. “El alcalde de Nueva York desea reunirse con nosotros. Encontraremos una solución”, expresó. “Le gustaría venir a Washington”, agregó.

The New York Post recordó que, durante la campaña, Trump llegó a amenazar con recortar fondos federales a la ciudad y evaluar una intervención directa, especialmente cuando la victoria de Mamdani comenzaba a perfilarse.

Kathy Hochul celebró el acercamiento

La gobernadora Kathy Hochul celebró el acercamiento y lo calificó de “algo muy bueno”.

En declaraciones recogidas también por el medio neoyorquino, sostuvo que mantener una vía de comunicación abierta con la Casa Blanca podría resultar beneficioso para la ciudad. “El presidente, en esencia, es neoyorquino”, comentó Hochul.

Destacó asimismo que ese vínculo ha sido útil en sus propios intercambios con la administración republicana.

Si se concreta, la reunión marcaría el primer contacto directo entre Trump y Mamdani, quien asumirá la Alcaldía de Nueva York el 1 de enero.

