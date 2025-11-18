Bessent: Los $2,000 en cheques dependen de nuevo acuerdo comercial y decisiones judiciales

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la entrega del cheque de $2,000 dólares por ingresos arancelarios a todos los estadounidenses depende de la aprobación del Congreso, mientras la Corte Suprema determina si son legales los aranceles globales impuestos por Donald de Trump y permanece la incertidumbre por la creciente inflación y tensiones comerciales.

“Ya veremos. Necesitamos legislación para eso”, dijo Bessent el domingo al programa ‘Sunday Morning Futures’ de Fox News cuando se le preguntó sobre el status de los cheques de reembolso, y agregó que: “podrían enviarse”.

Los pagos serían “para familias trabajadoras” y tendrían un límite de ingresos, agregó Bessent.

La propuesta de Trump pretende usar los ingresos obtenidos por los aranceles impuestos a los diferentes países aranceles para financiar cheques de reembolso, argumentando que el gobierno ha generado tanto dinero, que es posible distribuir este dinero entre toda la población.

En una publicación en Truth Social el fin de semana pasado, el presidente afirmó que: “¡Quienes se oponen a los aranceles son unos tontos!… Se pagará un dividendo de al menos $2,000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todos”, escribió. Sin embargo, la idea de entregar este estimulo se remonta al mes de julio.

¿De qué depende la entrega de cheques de $2,000 dólares a los estadounidenses por aranceles?

Sin embargo, la medida está pendiente de aprobación debido a que la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre si el presidente abusó de la ley de emergencia para decretar sus aranceles globales. A principios de este mes, la Corte planteó una profunda preocupación por el uso de esta ley por parte de Trump, y varios magistrados conservadores criticaron duramente la postura del gobierno, de considerar esta medida como una amenaza a la seguridad nacional.

Además en el aspecto económico, los aranceles han sido señalados como un factor adicional para mantener la inflación constante a los bienes de consumo, aunque Bessent y otros miembros del equipo económico de Trump han negado que los aranceles estén funcionando como un impuesto para los consumidores estadounidenses.

“No creo que este fallo nos vaya a perjudicar, pero si lo hace, ¿cuál es el plan (de la Corte Suprema) para los reembolsos? Porque, ¿cómo va a llegar esto a los consumidores? ¿Acaso van a darles grandes ganancias inesperadas a algunos de estos importadores?”, dijo Bessent. “No creo que la Corte Suprema quiera meterse en un lío como ese”, agregó.

Además, la medida deberá ser sometida a la aprobación del Congreso, debido a que el presidente no puede emitir estos pagos unilateralmente.

Sin embargo, varios legisladores han dicho que el ingreso por aranceles no es suficiente como para distribuir esta cantidad entre toda la población y que, de hacerlo, tendría que generar mayores presiones a la deuda nacional que alcanza una cifra histórica de $38 billones de dólares. En cambio han sugerido que los ingresos arancelarios deberían utilizarse para reducir esta cantidad.

Un acuerdo comercial con China podría favorecer este ingreso

Otro factor que podría permitir la entrega de este cheque es la formalización de un nuevo acuerdo comercial con China, para regular la comercialización de tierras raras, esenciales para la fabricación de productos electrónicos de consumo y equipos militares, tras meses de tensiones comerciales entre ambos países.

Bessent aseguró que esperan tener listo el acuerdo antes del Día de Acción de Gracias, luego que ambos países anunciaron un acuerdo marco en octubre, que detuvo la imposición de aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas, en caso de que el gobierno chino anulara los controles de exportación actuales y propuestos sobre tierras raras críticas.

El funcionario federal afirmó el domingo que el acuerdo permitiría que las tierras raras “fluyeran libremente como lo hacían antes del 4 de abril”, cuando China respondió a los aranceles ‘recíprocos’ promovidos por Trump.

Finalmente, Bessent aseguró que el cierre de gobierno más largo de la historia, que recién terminó el miércoles pasado, afectará el desempeño de la economía en el último trimestre del año: “Por supuesto que el cierre del gobierno nos perjudicó”, dijo.

No respondió sobre el desempeño del PIB para el cierre del año será débil, aunque adelantó que en los dos primeros trimestres de 2026 la inflación disminuirá y la curva de ingresos reales “se acelerará sustancialmente. Cuando esas dos líneas se crucen, los estadounidenses lo van a sentir”, indicó.

¿Cuál es el estado actual de la propuesta?

Por ello, sin la aprobación de la Corte Suprema y el Congreso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no han podido confirmar la emisión de nuevos pagos de estímulo para noviembre de 2025 o en un mes especifico en el futuro cercano.

Por ello, de momento ha surgido una cantidad importante de desinformación y rumores en redes sociales sobre una supuesta aprobación de estos cheques, mientras las autoridades insisten en que cualquier noticia debe tomarse con precaución, pues podría tratarse de un intento de fraude.

Los precios de los alimentos siguen al alza

Para mitigar el impacto de los aranceles en los precios de las mercancías al consumidor, Donald Trump anunció el viernes que muchas importaciones agrícolas quedarían exentas de aranceles “recíprocos”. Esta medida aplicará a carne de res y otros productos tropicales que no se producen en el país. La medida revierte aranceles de hasta el 50% aplicados a las importaciones procedentes de Brasil o el arancel mínimo del 10% impuesto a muchos otros países, que afectó a productos como el café, el cacao o los bananos.

En septiembre, los precios promedio de los alimentos en Estados Unidos fueron un 2.7% más altos que el mismo mes del 2024: el precio del café subió casi 21% interanual en agosto, y los bananos aumentaron alrededor del 6.6% más caros en agosto que hace un año.

“Los precios de esos productos no necesariamente subían solo por los aranceles”, declaró el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, a ‘This Week’ de ABC el domingo. “Los precios bajarán, por supuesto… porque la oferta de productos en Estados Unidos aumentará”.

Adicionalmente, el índice de confianza del consumidor cayó a 50.3 este mes, respecto al 53.6 en octubre, de acuerdo con la Universidad de Michigan, justo en los días previos al inicio de la temporada navideña.

