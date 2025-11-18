Carmen Aub buscará apoyo en Nueva York para la sordera de su bebé

Carmen Aub ofreció una entrevista exclusiva a TVNotas, donde mencionó que debe dejar su vida en Miami, donde permanece su familia, para empezar en Nueva York, debido a que está buscando todas las opciones para que la sordera de su pequeña Lu sea tratada. Hace varias semanas, ya compartió a través de sus redes sociales que su bebé nació sin poder escuchar, y ahora ella y su esposo quieren alternativas para hacer que eso cambie.

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York, porque allá está el tema de los seguros médicos, toda la ayuda que podamos conseguir. Hay una comunidad también mucho más grande de personas sordas. Es empezar a hacer los planes para sacar un mejor futuro para ella”, dijo.

La actriz mencionó que está buscando ayudas económicas o cualquier otro tipo de colaboración donde ella también pueda manifestar todo lo que está viviendo al lado de su esposo con su bebé para convertirse en fortaleza en medio de tanta complejidad, para apoyar a otros. A pesar de las circunstancias, aseguró que se siente en paz.

“Estoy en la búsqueda de fundaciones, asociaciones. También deseo que la gente lo vea y quiera acercarse a mí, para invitarme a hablar de estas cosas. Lo importante es informarnos, saber que no estamos solos. Es importante recordar que a todos nos puede pasar. La aceptación ha sido lo que me ha llevado a entender hacia dónde tengo que moverme. Hoy puedo decir que estoy tranquila“, expresó.

La mexicana mencionó que a través de las redes sociales, muchas personas han manifestado que, tras su profesión, pensaron que su posición económica era mucho mejor de lo que algunos esperaban, pero aclaró que eso no es así, lo cual ha ocasionado un poco de incomodidad. Al igual que aquellos que le han dicho que hay individuos peores que ella por la situación de su bebé, dejando claro que no pidió atravesar esta situación.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda. Por supuesto que estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero aun así no es como que yo tenga la vida resuelta y me sobre. Me causaba un poco de enojo cuando la gente, por hacerme sentir bien, me decía: ‘Pero hay cosas peores…’. Claro, pero tampoco quisiera estar viviendo esto, y también, qué privilegio por poder darle a mi bebé lo mejor y hacer esta mudanza para buscar ayuda del gobierno”, añadió.

Sigue leyendo:

· Carmen Aub habló de la detección temprana de la pérdida auditiva en su hija

· Carmen Aub reflexiona sobre las opciones para la audición de su hija

· Carmen Aub revela que su bebé nació con pérdida auditiva