Dallas Cowboys homenajeó Marshawn Kneeland en Las Vegas tras trágica muerte

A pesar de que jugaron como visitante en el Allegiant Stadium frente a Las Vegas Raiders, Dallas Cowboys rindió homenaje a Marshawn Kneeland 12 días después de su muerte.

Previo al encuentro del pasado lunes en la semana 11 del Monday Night Football, los jugadores de Dallas Cowboys conmemoraron la memoria Kneeland con playeras que tenían su rostro más el año de nacimiento y muerte.

Las playeras de Cowboys en honor a Marshawn Kneeland para el MNF 🖤 pic.twitter.com/0MGFJQKfUE — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 17, 2025

Posteriormente, se pudo ver a Prescott salir solo al emparrillado y mirar al cielo con la playera en memoria a su compañero. Asimismo, el casco de los Cowboys tenía inscrito el número 94 de Kneeland.

En las pantallas del Allegiant Stadium apareció la foto de Kneeland mientras se guardaba un minuto de silencio. El entrenador Brian Schottenheimer también vistió la camiseta conmemorativa y confesó que se emocionó al ponérsela.

Se trata del primer partido de los Cowboys sin el jugador de 24 años, ya que en la semana 10 el equipo texano tuvo descanso. Al final, Dallas venció a los Raiders 33-16, con Dak Prescott lanzando cuatro pases de touchdown.

En el Monday Night Football de la Semana 9, el joven defensivo de los Dallas Cowboys vivió uno de los momentos más memorables de su carrera: recuperó un despeje bloqueado en la zona de anotación y firmó su primer y único touchdown como profesional.

Sin embargo, días después, la situación dio un giro trágico. Según reportes de la Policía de Frisco, Kneeland estuvo involucrado en una persecución vehicular alrededor de las 10:30 de la noche, tras una presunta infracción de tránsito.

Aunque logró evadir a las patrullas, minutos más tarde los agentes localizaron su vehículo estrellado en Dallas Parkway, sin rastro del jugador. Se informó inicialmente que había huido a pie.

La búsqueda se extendió por varias horas hasta que, cerca de la 1:30 de la madrugada, su cuerpo fue hallado en un baño portátil con una aparente herida de bala autoinfligida.

En 2024, Dallas Cowboys seleccionó a Kneeland en la segunda ronda en el draft. Específicamente en la posición 56. Jugó en 11 partidos durante su temporada de novato y apareció en siete en 2025, registrando su primer saqueo de carrera en la Semana 1.

En 18 partidos de carrera de la NFL, Kneeland tuvo 26 placajes, un saqueo, un balón suelto forzado y un pase defendido.



