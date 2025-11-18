Esposos ganan $3 millones en raspadito luego de $1 millón: doble golpe de suerte en NJ

Una pareja del condado Ocean de Nueva Jersey ganó $3 millones de dólares en un juego de lotería instantánea la semana pasada, sólo unos meses después de haberse llevado $1 millón en otro juego similar.

El boleto de “Jackpot Millions” se compró el jueves en la tienda de conveniencia Exxon ubicada en Fischer Boulevard en Toms River, informaron ayer funcionarios de la lotería. El juego, que cuesta $30 dólares por boleto, comenzó en octubre y aún cuenta con dos premios mayores de $3 millones, acotó NJ.com.

La pareja ganó su primer premio en abril con el “$1,000,000 Ultimate Spectacular”, un juego de lotería instantánea de $30 dólares también comprado en el condado Ocean. Las probabilidades combinadas de ganar ambos premios mayores son de aproximadamente 1 en 2 billones, indicaron funcionarios de la lotería.

En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020. Los esposos, que tienen un niño de 5 años y un bebé de 11 meses, reservaron sus nombres, pero ofrecieron declaraciones que fueron compartidas por los funcionarios de la lotería.

“Con los niños, casi no podemos salir de casa”, dijo el esposo. “Así que a principios de mes compramos boletos de lotería instantánea. Cuando los niños se acuestan, raspamos algunos. Nos gusta convertirlo en una especie de competencia: a ver quién gana más. Parece que al menos siempre salimos tablas”.

Durante su última sesión de lotería instantánea, el esposo pensó que podrían haber ganado algo antes de darle el boleto a su esposa. “Lo miré, lo apreté contra mi pecho y grité”, dijo ella sobre el premio de $3 millones de dólares. “Diez segundos después, se reía. ¡Esto es perfecto!”, dijo el esposo antes de decirle a su esposa: “Cariño, la suerte está de nuestro lado”.

Las celebraciones de la pareja tras ganar 1 millón de dólares fueron especialmente memorables, dijo la esposa, quien ahora está embarazada de cinco meses de su tercer hijo. “Quizás celebramos demasiado”, dijo acariciándose el vientre, según un comunicado de la lotería.

El viernes una persona residente en el estado Georgia ganó el premio mayor estimado en $980 millones de dólares en el sorteo de la lotería Mega. Actualmente hay un premio de $1 millón de dólares de la Mega a punto de perderse en Nueva York porque nadie se ha presentado.

Los montos no reclamados, junto con los intereses generados, generalmente son retenidos por la Lotería de Nueva York y pueden utilizarse para premios especiales o promociones durante un máximo de 16 semanas al año, aunque la comisión tiene un límite de gasto de $60 millones de dólares del fondo de premios por año fiscal. Cualquier cantidad no reclamada que exceda este límite se transfiere al tesoro estatal para financiar la lotería estatal.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.