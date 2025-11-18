Ford deja de producir uno de sus modelos más icónicos tras más de 20 años 

Ford decidió poner fin a la producción de uno de sus vehículos más emblemáticos después de más de dos décadas en el mercado: el Focus. El modelo, considerado un pilar dentro del catálogo de la marca durante años, ha dejado de fabricarse oficialmente en Europa tras una larga trayectoria comercial.

La noticia marca el cierre de una etapa para un vehículo que tuvo gran presencia en múltiples mercados y que se convirtió en uno de los modelos más reconocibles dentro de la gama compacta de Ford.

Ford confirma el fin de la producción del modelo

De acuerdo con The Economic Times, Ford finalizó la producción del Ford Focus, un modelo con 27 años de historia y más de 12 millones de unidades vendidas a nivel global. La última unidad, según diversos medios, salió finalmente de la planta de Saarlouis, Alemania el pasado 17 de noviembre, donde el hatchback había mantenido su fabricación durante los últimos años.

Según Carscoops, el Focus fue descrito como “uno de los modelos más icónicos de Ford”, y su salida de la línea de montaje representa el cierre definitivo de su ciclo productivo en Europa.

La historia del Ford Focus: un modelo clave por más de dos décadas

Según el mismo medio, el Ford Focus fue introducido en 1998 y rápidamente se convirtió en uno de los modelos más vendidos de la marca, destacándose por su diseño, maniobrabilidad y eficiencia.

Durante sus más de 20 años en el mercado, se comercializó en múltiples generaciones y variantes, incluidas versiones hatchback, sedán y deportivos como el Focus ST y el Focus RS, que reforzaron su posición dentro del segmento de compactos.

Según las fuentes consultadas, el Focus llegó a competir directamente con modelos como el Volkswagen Golf y el Toyota Corolla, consolidándose como uno de los referentes del mercado europeo. Su longevidad y adaptación a varias actualizaciones tecnológicas lo convirtieron en una pieza clave dentro de la estrategia global de Ford.

Por qué Ford dejó de fabricar el Focus

De acuerdo con The Economic Times, y respecto a las razones de su finalización, Ford está reestructurando su línea de producción en Europa para enfocarse en vehículos eléctricos y en nuevas plataformas más rentables. La empresa decidió destinar sus recursos a desarrollar modelos que se ajusten mejor al futuro de la movilidad.

Según CarExpert, esta decisión también forma parte de un plan más amplio de la compañía para transformar sus plantas y adaptarlas a la fabricación de automóviles eléctricos, así como optimizar costos en un entorno cada vez más competitivo.

La planta de Saarlouis, donde se ensamblaba el Focus, también enfrenta un futuro incierto mientras Ford evalúa nuevos usos industriales o alianzas externas.

¿Se extenderá esta medida a Estados Unidos u otros mercados?

Según el mismo medio, el fin de la producción en Europa representa el cierre definitivo del modelo a nivel global, ya que el Ford Focus dejó de fabricarse en Estados Unidos varios años antes. Según Carscoops, la marca ya había retirado el modelo del mercado norteamericano desde 2018, por lo que la planta de Saarlouis era la última instalación activa donde el vehículo seguía ensamblándose.

