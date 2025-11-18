Vehículos usados en Amazon: la nueva alianza de Ford que está revolucionando la venta de autos

Ford anunció un innovador acuerdo con Amazon para vender vehículos usados certificados en algunos de sus concesionarios en EE.UU., comenzando en Los Ángeles, Seattle y Dallas, una medida que facilita a los consumidores acceder al financiamiento y la compra digital de autos con garantía, a través del gigante del comercio digital.

El acuerdo inicialmente está limitado a los vehículos certificados en concesionarios de algunas de estas ciudades, pero la armadora con sede en Detroit informó en un comunicado que planea ampliarlo a otros mercados en el mediano plazo.

De manera inicial, Ford informó que más de 160 de sus casi 2,900 concesionarios ya comenzaron la integración con Amazon, y una docena de ellas ya tiene en venta oficialmente sus inventarios y otros 10 se unirán la próxima semana.

Fan Jin, líder global de Amazon Autos, celebró la expansión al afirmar que “la incorporación de vehículos usados certificados por Ford a Amazon Autos representa una emocionante expansión de nuestra tienda, que brinda a los clientes acceso a miles de vehículos de calidad“.

NEW: Ford strikes deal with Amazon to sell pre-owned vehicles on the e-commerce website, allowing users to browse, finance, and purchase a car. pic.twitter.com/B7IBVQRCKQ — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) November 17, 2025

¿Qué ventajas ofrece la venta de autos Ford a través de Amazon?

A través de la sección Amazon Autos, los consumidores pueden revisar el inventario disponible de vehículos e incluso “completar en línea la mayor parte del papeleo y programar la fecha de entrega del vehículo seleccionado”. Ford indicó que algunos pasos, como la firma final del contrato, podría requerir presencia física, pero el grueso del proceso será digital.

Todos los vehículos que se anuncian en la plataforma son parte del programa de certificación Ford Blue Advantage, que incluye una garantía de devolución del dinero de 14 días o 1.000 millas.

De acuerdo con Ford, sus vehículos usados certificados se dividen en tres categorías:

La iniciativa de Amazon para vender autos usados

Amazon Autos había anunciado desde 2023 que incursionaría en la venta de vehículos en alianza con las concesionarias de diferentes armadoras, para que pudieran vender sus inventarios. La coreana Hyundai fue la primera empresa que se alió a este programa, aunque en este caso son automóviles nuevos.

Ford has struck a deal to sell certified used cars through Amazon allowing car buyers to browse, finance and purchase a used car.



Keith Naughton reports https://t.co/xNo6WpciTV pic.twitter.com/OESYKwBiQF — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 17, 2025

A principios de año, Amazon Autos también logró un acuerdo similar con la empresa de alquiler Hertz. En este acuerdo, las empresas de alquiler venden parte de sus flotas a través de subastas en un sistema que permite la venta masiva de unidades pero que reduce el precio unitario.

Por su parte, Hertz logra reducir costos, aumentar el valor de reventa y agilizar la renovación de su flota de vehículos.

La apuesta de Ford y Amazon se centra en vehículos usados certificados (CPO), unidades inspeccionadas y reacondicionadas por el fabricante o el concesionario, con garantías similares a las de un auto nuevo. Amazon también concretó este año una alianza con Hertz para vender autos de alquiler usados.

