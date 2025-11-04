Fin de subsidios causa crisis en ventas de vehículos eléctricos en EE.UU.

En octubre, el final del programa de subsidios federales provocó una estrepitosa caída del 25% en las ventas de vehículos eléctricos en EE.UU., afectando gravemente a modelos que intentan consolidarse en el mercado automotriz.

De acuerdo con cifras dadas a conocer este lunes por Ford, el tercer fabricante más importante en el segmento, reportó que la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre casi una cuarta parte en octubre de 2025, a 4,709 unidades, respecto a las 6,264 unidades vendidas el mismo mes del año pasado, pasando.

El deportivo Mustang Mach-E perdió 12% de demanda, mientras que la ‘pick-up’ F-150 Lightning cayó un 17%.

Las ventas de híbridos también fueron impactadas por la desaparición de los créditos fiscales, con una caída del 4% que los situó en 17,498 unidades venidas el mes pasado.

Por su parte, la armadora japonesa Toyota, indicó que las ventas de eléctricos e híbridos crecieron un marginal 0.3%, al pasar de 93,400 en octubre de 2024 a 93.670 el mes pasado. Aunque la venta de vehículos puramente eléctricos sufrió pérdidas considerables.

El modelo eléctrico Toyota BZ4X reportó ventas por 1,401 unidades el año pasado a 18 en octubre. Por otra parte, el clásico Prius híbrido perdió un 62.4% de sus ventas, al tiempo que la versión híbrida enchufable cayó un 35.1%.

En su conjunto, las ventas del grupo o Toyota aumentaron 11.8% para situarse en 207,910 unidades.

En el caso de la armadora coreana Hyundai, informó de una caída del 2%, en sus ventas a quedar en 70,118 vehículos. Mientras que sus modelos eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 perdieron respectivamente, 63% y un 52% de sus ventas.

Mientras que Kia, también surcoreana, aumentó ligeramente sus ventas en octubre, al pasar de 68,908 a 69,002 unidades en los mismos periodos de octubre. Pero de la misma forma, sus vehículos eléctricos sufrieron importantes caídas: El EV9 cayó 65.6% y el EV6 un 70.6%.

Finalmente, la japonesa Honda reportó incremento en sus ventas por 0.7% en octubre, a quedar en 111,095 unidades. Pero sus modelos eléctricos e híbridos cayeron 4.8%, a quedar en 30,496 unidades.

El impacto por el fin del subsidio a los autos eléctricos de Joe Biden

Hasta el 1 de octubre, el gobierno federal otorgaba un subsidio de hasta $7,500 dólares para la compra de autos eléctricos nuevos y usados en Estados Unidos, pero fue eliminado por la Big Beautiful Bill de Donald Trump en julio de 2025.

Si el comprador firmaba un contrato de compra con un pago mínimo antes del 1 de octubre, el crédito podía recibirse incluso si el coche no era entregado de inmediato.

Sin embargo, su desaparición ha provocado una fuerte caída en las ventas de este segmento en el país, tras un mes de aplicación. Para tratar de mitigarlo, algunos gobiernos estatales y locales aprobaron algunos incentivos para mantener esta política vigente, que busca sustituir rápidamente el parque vehicular de motores de combustión por opciones más amigables con el ambiente.

Este subsidio beneficiaba a vehículos que cumplieran con ciertos requisitos como el origen de fabricación y los componentes de la batería (establecidos en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022). Para los vehículos usados, el crédito era de hasta $4,000.

En cualquiera de los dos casos, los compradores podían optar por recibir el crédito por adelantado en el en el concesionario, en lugar de esperar a la declaración de impuestos anual.

