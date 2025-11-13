Florida: Detienen a más de 150 “delincuentes sexuales”, algunos de Cuba y Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este jueves la detención de más de 230 migrantes indocumentados durante un operativo realizado en Florida, en el que, según la agencia, se arrestó a más de 150 personas acusadas o condenadas por delitos sexuales graves.

El operativo, llevado a cabo junto con agencias estatales y locales bajo el programa 287(g), tuvo como objetivo a presuntos “depredadores de menores, violadores y delincuentes extranjeros violentos”, entre ellos ciudadanos de Cuba, Venezuela y Ucrania, informó el DHS en un comunicado.

De acuerdo con la secretaria Kristi Noem, la operación, denominada “Delincuentes”, buscó “retirar de las calles” a personas que representan una “amenaza directa” para la comunidad.

“Estos individuos no solo eran delincuentes sexuales, sino que también acosaban a niños. Algunos de los cargos incluyen agresión sexual, lesiones y tentativa de homicidio”, declaró Noem.

La secretaria agregó que la iniciativa se desarrolló en colaboración con el gobernador Ron DeSantis y destacó que “esta cooperación con Florida es un modelo que queremos replicar en todo el país”.

Según Noem, la estrategia forma parte de la denominada Operación Dirtbag, o “Devolución Criminal”, que pretende “expulsar a los inmigrantes ilegales criminales más violentos y proteger a nuestros niños”.

Entre los detenidos se encuentran Sergio Velázquez Carnero, de origen cubano, condenado por abuso sexual a un menor; Víctor Julio Silva Díaz, venezolano, sentenciado por abuso sexual agravado de un menor; Vladimir García, también cubano, condenado por agresión lasciva contra un adolescente; y Frank Rene Gacita Borges, igualmente de Cuba, acusado de agresión sexual a un menor.

El DHS incluyó además a Saturnino Durán, otro ciudadano cubano, sentenciado por conducta lasciva con una menor, y a Andrii Kurbatov, de Ucrania, condenado por posesión de material de abuso sexual infantil.

“El operativo demuestra que bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, la era de la detención y liberación ha terminado”, señaló el comunicado. “Estos 150 inmigrantes indocumentados se irán de nuestras calles”, añadió Noem.

El DHS aseguró que los arrestados “ya no representan una amenaza para nuestras vidas” y reiteró que la Operación Dirtbag marca el inicio de una “nueva era de ley y orden” en el país.

