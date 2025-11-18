Greene califica de “gran victoria” el aval de la Cámara para liberar los archivos de Epstein

La congresista Marjorie Taylor Greene, quien en los últimos días se ha enfrentado con el presidente Donald Trump por el manejo del caso de Jeffrey Epstein, celebró este martes la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos del fallecido delincuente sexual convicto, catalogándola como una “gran victoria para los supervivientes”.

“La votación de hoy para finalmente forzar la publicación de los archivos de Epstein es una gran victoria para los supervivientes que han esperado décadas para conocer la verdad”, escribió en un mensaje en X la republicana de Georgia.

La medida fue aprobada abrumadoramente en la Cámara con una votación de 427-1, representando un triunfo para los legisladores de ambos partidos que han impulsado la iniciativa durante meses. El voto generó vítores en la Cámara, donde varias sobrevivientes presentes en la galería se abrazaron al escuchar el resultado.

Taylor Greene recordó que estuvo temprano en el día junto a varias sobrevivientes que, según dijo, dieron testimonios al FBI y a fuerzas de seguridad, pero “fueron ignorados”.

También recordó que el proceso legislativo estuvo marcado por presiones internas. “Esta votación debería haber sido fácil. En cambio, los cuatro originales —Massie, Mace, Boebert y yo— tuvimos que luchar contra meses de intimidación solo para conseguir que la petición de destitución alcanzara las 218 firmas”, escribió.

Este avance ocurrió luego de que el propio Trump, que inicialmente se había opuesto a la iniciativa, instara a los republicanos a respaldarla tras un giro de postura durante el fin de semana.

La congresista aseguró que los archivos deben ser completamente públicos y prometió hacer públicos los nombres que contengan, incluso leyéndolos en el pleno de la Cámara.

“Los estadounidenses están hartos de que les mientan. Estos supervivientes merecen total transparencia. Cada documento, cada verdad, cada nombre”, sentenció. “Y si esos nombres me llegan, los leeré en el pleno de la Cámara”, concluyó en su mensaje en X.

“Destructivo” para MAGA

Antes de la votación, Taylor Greene criticó públicamente el manejo del caso por parte del presidente, calificándolo como “una de las cosas más destructivas para MAGA”.

La congresista afirmó que Trump la había llamado “traidora” por apoyar a las víctimas y negarse a retirar su nombre de la petición que forzó la votación.

“Nunca le debí nada, pero luché por él, por las políticas y por America First, y me llamó traidora por apoyar a estas mujeres y negarme a retirar mi nombre de la petición de despido”, dijo Greene, flanqueada por las sobrevivientes y las familias de Epstein.

Greene concluyó antes de la votación que la disputa había “destrozado a MAGA” y que solo “acciones reales para publicar estos archivos” convencerían a sus seguidoras.

