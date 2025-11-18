Gustavo Adolfo Infante sobre rumores de detención: “Nunca nadie me arrestó”

Gustavo Adolfo Infante ocupó los principales titulares del mundo del entretenimiento luego de que se dijera que aparentemente tenía una orden de arresto por presuntamente haber hablado de Maribel Guardia, debido a que tiene prohibido mencionarla tras ella haberlo solicitado en los tribunales por todas las cosas que el periodista mencionó de ella en los programas en los que trabaja.

Fue a través de su canal de YouTube donde expresó que jamás llegó a recibir ningún tipo de notificación al respecto y aseguró que bajo ningún concepto ha mencionado el nombre de la actriz costarricense: “A mí nunca nadie me vino a dar una orden de aprehensión, ni a mi casa ni a ningún lado. De Maribel Guardia no he hablado, y tú, Marco Chacón, estás bajo las enaguas de tu mujer”.

Tras haberse ausentado del programa, Infante mencionó que no fue por haber estado arrestado, sino como una medida preventiva mientras sus letrados se encontraban trabajando en lo que se había convertido en un rumor que habría puesto su integridad en peligro: “Nunca estuve en el bote, nunca notificaron, nunca nadie me arrestó. Yo creo que esa orden de arresto es una mentira; mis abogados lo estuvieron checando y no encontraron absolutamente nada”, dijo.

Sin embargo, envió una advertencia a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y asegura que ya falta menos para revelar lo que sucede con la herencia de Julián Figueroa, quien es el hijo fallecido de la actriz, y asegura que compartirá todos los aspectos sobre ese tema y dejó claro que él tiene un inconveniente es con el compañero sentimental de ella.

“Ya falta poco para que digan qué pasó con el testamento de Julián Figueroa, y estás embarrado hasta el cuello… lo vamos a exponer. Nos vamos a ver en los juzgados. No te escondas bajo las enaguas de tu esposa; el problema es contigo“, añadió.

Gustavo Adolfo mencionó que no cree que llegue a ser detenido, pero alertó que así como le pasó a él, le puede ocurrir al resto: “En este país hay libertad de expresión. Si hubiera existido esa orden, pasaría mis 12 horas en el torito, pero mi imagen detrás de las rejas no la van a tener porque es un atentado. Mañana pueden ser ustedes”.

