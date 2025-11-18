Hombre acusado de delitos sexuales se quitó el dispositivo de vigilancia para cometer más abusos en Seattle

Un hombre que estaba registrado como delincuente sexual por abusar sexualmente de más de una docena de adolescentes, se quitó el dispositivo de monitoreo electrónico para fugarse del programa de libertad condicional del Departamento de Correcciones. El sujeto ahora fue sentenciado en el Tribunal de Distrito en Seattle a 17 años de prisión.

El fiscal federal Charles Neil Floyd, informó en un comunicado que entre febrero y abril de 2024, James “Jake” Harrison Newcomer, de 29 años, abusó sexualmente de adolescentes que conoció a través de diversas plataformas de redes sociales.

La víctima más joven tenía 12 años

En la audiencia de sentencia, el juez de distrito John H. Chun declaró: “Estos son crímenes desgarradores. La víctima más joven tenía tan solo 12 años”.

“Este reincidente es la peor pesadilla de cualquier padre. Un peligroso desconocido que entra en tu casa a través de internet y roba la inocencia de tu hijo”, declaró el fiscal federal Floyd.

“Tras ser condenado en un tribunal estatal por violación de una menor, tuvo la oportunidad de recibir tratamiento y rehacer su vida. En lugar de eso, se quitó el monitor de tobillo y abusó de más de una docena de niños para su propia satisfacción sexual. Al menos ahora estará fuera de las calles”, añadió el fiscal.

Se hizo pasar por adolescente

Harrison Newcomer se encontraba bajo libertad vigilada tras cumplir una condena de 30 meses de prisión por dos cargos de violación de menores. Como parte de dicha libertad vigilada, el hombre llevaba un dispositivo de vigilancia electrónica en el tobillo.

El 19 de enero de 2024, el dispositivo perdió la conexión y, cuando los agentes penitenciarios fueron a arrestarlo el 25 de enero de 2024, este ya había abandonado el domicilio y no pudo ser localizado. Durante los tres meses siguientes, Harrison Newcomer se hizo pasar por un adolescente y contactó con varias chicas a través de redes sociales como Discord y Snapchat.

Luego concertó citas con las víctimas adolescentes en persona. En esos encuentros, les proporcionó drogas y alcohol, para luego agredirlas sexualmente. Las víctimas son de los condados de King, Kitsap, Snohomish, Lewis, Clark, Thurston y Spokane, así como de Woodburn, Oregón. Sus edades oscilaban entre los 12 y los 16 años, puntualizaron las autoridades.

No han identificado a todas las víctimas

La fiscalía señaló durante la audiencia en el Tribunal, que Newcomer poseía varios dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha logrado identificar a todas las menores que aparecen en las imágenes.

Los familiares de las víctimas relataron ante el juez el profundo daño que el acusado causó a sus hijos y las dificultades que ahora enfrentan para sanar y recuperarse. El crimen, dijeron, afectó a toda la familia. “Manipuló, drogó y abusó de nuestra hija”, declaró un padre ante el tribunal, compartieron en el comunicado.

“El Sr. Newcomer, que ya figuraba en el registro de delincuentes sexuales, claramente no aprendió la lección de su condena anterior”, declaró W. Mike Herrington, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Seattle.

Vigilado de por vida tras cumplir sentencia en la cárcel

“Tras quitarse el dispositivo de vigilancia y fugarse, el Sr. Newcomer volvió rápidamente a explotar a menores, atrayendo y agrediendo sexualmente a numerosas adolescentes y preadolescentes de Washington y Oregón, haciéndose pasar por un chico en internet”, agregó.

El juez ordenó que Harrison Newcomer quedara en libertad vigilada de por vida tras cumplir su condena de 17 años de prisión.

El caso fue investigado por el FBI en conjunto con el Departamento de Policía de Woodburn, Oregon, la Fiscalía del Condado de Marion, entre otras agencias federales.

Sigue leyendo: