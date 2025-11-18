Jueza ordena liberar a estudiante de 16 años detenido por ICE en cita migratoria

Una jueza federal de Nueva York ordenó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump que libere a un estudiante ecuatoriano de 16 años detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una cita rutinaria, como reivindicaban organizaciones civiles y hasta la Alcaldía.

Joel Camas, un estudiante de instituto público en El Bronx, fue detenido el 23 de octubre por ICE pese a tener un “estatus especial de joven inmigrante”, que da una vía a los menores indocumentados para obtener la residencia permanente en EE.UU., según argumentó su defensa.

El contralor de Nueva York, Brad Lander, que ha publicitado el caso del joven en las redes sociales, anunció que la jueza Cathy Seibel ha ordenado su puesta en libertad y, además, en su decisión ha tildado al Gobierno de Trump de “orwelliano o kafkiano” por su acción migratoria.

GREAT NEWS!!! Federal District Court Judge Cathy Seibel ordered that Joel must be released from custody!!!



The judge blasted the Trump Administration as "either Orwellian or Kafkaesque."



Thank you @NYCLU @Door_NYC for fighting so hard for Joel & so many others. https://t.co/PbnkkvAJzz — Brad Lander (@bradlander) November 17, 2025

El joven y su madre llegaron a finales de 2022 a Estados Unidos huyendo de la violencia pandillera en Ecuador, y un juzgado de familia dictó que se trataba de un joven vulnerable y su potencial retorno a Ecuador iba en contra de sus intereses, por lo que debería permanecer en el país, indica el medio AM NY.

La madre, Elvia Chafla, decidió autodeportarse a Ecuador a principios de este año con la esperanza de que eso favoreciera la residencia de su hijo, pero las autoridades lo detuvieron igualmente argumentando que pesaba una orden de deportación sobre ambos y que el joven estaba solo en el país, recoge The New York Times.

La jueza Seibel arremetió en una audiencia contra los fiscales por “perseguir este caso particular”, ordenó que abandone el refugio juvenil de la Oficina de reasentamiento de refugiados, donde permanece detenido por ICE y que pase a estar en custodia de su tío, agrega el New York Post.

El caso de Camas, que no es el único que implica la detención de un menor por parte de ICE en Estados Unidos, ha recibido atención de la Alcaldía de Nueva York, que hizo una petición en el litigio para que el joven fuera liberado por el bien de su educación y de la estabilidad de las escuelas locales.

