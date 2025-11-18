La puerta de la inmortalidad: anunciada la boleta completa para el Salón de la Fama MLB 2026

La expectativa crece anualmente en el mundo del béisbol con la publicación de la lista de candidatos que aspiran a entrar al Salón de la Fama. La boleta para la elección de 2026 ya es pública y presenta una mezcla de veteranos que han rozado la marca en años anteriores y figuras que hacen su debut en la lista.

La votación de los escritores definirá quiénes acompañarán a las leyendas en el recinto sagrado de Cooperstown.

Candidatos con mayores opciones de inclusión

El análisis de las boletas pasadas y la tendencia de votación sugieren que varios nombres están cerca de cruzar el umbral del 75%.

Debutantes notables (primer año):

Doce jugadores hacen su primera aparición en la boleta, varios de ellos con credenciales importantes:

Cole Hamels: El pitcher zurdo, ganador de la Serie Mundial y MVP, entra como el abridor más destacado de la nueva clase.

Edwin Encarnación: El dominicano, conocido por su poder y su celebración del "loro caminando", es uno de los principales bateadores que debuta.

Ryan Braun: El ex-MVP de la Liga Nacional (a pesar de las controversias) y Matt Kemp son las figuras más ofensivas que se estrenan.

Otros debutantes destacados incluyen a Rick Porcello, Shin-Soo Choo, Howie Kendrick, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis, Hunter Pence y Daniel Murphy.

Edwin Encarnación debuta este año en las boletas. Crédito: AP

Veteranos con mayores opciones de ingreso:

Carlos Beltrán: El puertorriqueño se perfila como un candidato casi seguro. Tras obtener el 70% de los votos el año pasado, se encuentra a solo 5 puntos del 75% necesario para la inducción, lo que lo convierte en el principal favorito para la Clase de 2026.

Andruw Jones: El jardinero central, considerado uno de los mejores defensas de la historia, también continúa acercándose al umbral, siendo un fuerte candidato.

Alex Rodríguez y Manny Ramírez: Ambos regresan a la boleta con impresionantes números ofensivos, aunque siguen enfrentando la resistencia de los votantes por su vinculación con el dopaje.

Lista completa de candidatos al Salón de la Fama MLB 2026

Cole Hamels

Carlos Beltrán

Ryan Braun

Andruw Jones

Matt Kemp

Alex Rodríguez

Edwin Encarnación

Manny Ramírez

Howie Kendrick

Omar Vizquel

Daniel Murphy

Andy Pettite

Rick Porcello

Bob Abreu

Shin-Soo Choo

Torii Hunter

Gio González

Mark Buehrle

Alex Gordon

Jimmy Rollins

Nick Markakis

Dustin Pedroia

Hunter Pence

David Wright

Félix Hernández

Francisco Rodríguez

