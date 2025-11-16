María Corina Machado insta a funcionarios de Maduro a “bajar las armas” ante una “hora decisiva” para Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado llamó el sábado a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a desmarcarse del poder y a acompañar “la libertad” del país cuando, según dijo, llegue el momento definitivo.

El mensaje fue difundido en un audio que circuló ampliamente en redes sociales.

Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz, aseguró que el clamor por un cambio político “crece y resuena dentro y fuera de Venezuela”. Afirmó que el país se acerca a una etapa decisiva y advirtió a los funcionarios que su postura en ese momento “marcará sus vidas para siempre”.

“Lo que va a pasar, ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente; la historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces”, señaló.

También pidió a quienes, según ella, ejecutan “órdenes infames” que, llegado el momento, se sumen a la población. “Sé un héroe y no un criminal… sé parte del futuro luminoso de Venezuela”, agregó.

Machado recordó que el verdadero vencedor en las elecciones presidenciales del año pasado fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España. Desde entonces, ha insistido en que el país atraviesa un proceso que desembocará en una “transición pacífica”.

El miércoles, durante su participación en un foro del Grupo IDEA en el Miami Dade College, la exdiputada reiteró que Venezuela vive “horas decisivas” y afirmó que la crisis venezolana es “un punto de inflexión” para toda América Latina.

A su juicio, el país se encuentra “al umbral de la libertad” y a las puertas de una transformación profunda.

