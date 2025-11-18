Maestro hispano violó y mató a niña hallada en la basura en Nueva York: declarado culpable 27 años después

Casi 27 años después de la violación y muerte de la niña Minerliz Soriano en El Bronx (NYC), Joseph Martínez, alias “Jupiter Joe”, fue declarado culpable.

Martínez, residente de New Rochelle (condado Westchester) conocido por enseñar astronomía a niños en El Bronx, fue acusado de abusar y matar a la menor de 13 años porque por primera vez se utilizó el ADN de un familiar para vincularlo con el crimen, destacó New York Post.

El homicidio de Soriano sucedió el 24 de febrero de 1999 y, casi 27 años después, Martínez fue hallado culpable el viernes y será sentenciado el 8 de enero de 2026.

Martínez (53) disfrutó de dos décadas de libertad antes de que los investigadores resolvieran el caso en 2021 utilizando tecnología avanzada de ADN para vincularlo con el semen extraído del suéter de la niña. Para entonces era conocido en el vecindario como “Joe el Júpiter” y por dar clases de astronomía a niños.

“Los detectives de El Bronx y mis fiscales adjuntos nunca se rindieron en su empeño por llevar ante la justicia al asesino de esta hermosa niña. Fue su incansable dedicación y compasión, junto con la tecnología avanzada de ADN, lo que condujo al arresto y la condena”, declaró la fiscal de distrito, Darcel Clark.

Según la evidencia, agredió sexualmente a la niña y le comprimió el cuello, causándole la muerte. Posteriormente, metió el cuerpo de Soriano en una bolsa de basura y lo arrojó a un contenedor en en 2087 Bartle Avenue, vecindario Co-op City.

Mientras evadía la justicia, Martínez solía pararse en las aceras e incluso en los andenes del Metro de Nueva York con un gran telescopio, e incluso apareció en varios videos de YouTube donde se le ve hablando del espacio y la luna con niños pequeños en las calles de la ciudad.

“No tengo palabras… uno nunca llega a conocer realmente a la gente que cree conocer”, comentaron los vecinos cuando fue acusado en 2021. “No puedo creerlo”, dijo otro. “Conozco a este hombre desde hace 30 años y jamás ha sido grosero, mezquino o agresivo… Esto no puede ser cierto.”

En 1999 Martínez vivía en el mismo edificio que la niña, siendo entonces un joven de 27 años. Según la Policía de Nueva York, Soriano caminaba a casa desde su escuela en Wallace Avenue alrededor de las 2:20 p.m. el 24 de febrero de 1999, cuando desapareció. Fue encontrada muerta cuatro días después.