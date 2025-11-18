Popeyes y Five Nights at Freddy’s 2 lanzan una caja deluxe por solo $12,99

Desde el 17 de noviembre, los fanáticos de la cadena Popeyes podrán disfrutar de una nueva y exclusiva creación: el “Freddy Fazbear Crunch Menu”. Estas nuevas creaciones culinarias llegan al menú para celebrar el próximo lanzamiento de Five Nights at Freddy’s 2 de Blumhouse y Universal Pictures.

Esta inédita colaboración está inspirada en la “energía desenfrenada y divertida” y la “nostalgia de pizzería” que define el mundo de Freddy Fazbear. Five Nights at Freddy’s 2 es la anticipada secuela de la exitosa película de terror, cuyo estreno mundial está programado para el 5 de diciembre de 2025.

Recordemos que la primera entrega batió récords de taquilla, impulsada por la enorme y fiel base de fans del videojuego. Por lo tanto, esta secuela genera un hype masivo, y se espera que expanda la oscura mitología de los animatrónicos en la icónica Pizzería de Freddy Fazbear. Popeyes se une a esta cuenta regresiva con nuevos productos temáticos de pizzería (como los Cheesy Bites y el Cupcake Cup).

Con esta alianza, Popeyes logra transformar una simple compra de comida rápida en una experiencia exclusiva y coleccionable, vinculada directamente al universo cinematográfico. Para conseguirlo, la marca utiliza su receta base y le inyecta sabores de una pizzería a sus productos, demostrando su capacidad para experimentar sin sacrificar su producto estrella. Además, no solo venderán pollo, sino una experiencia temática ligada a un fenómeno cultural.

La vicepresidenta culinaria de Popeyes, Amy Alarcon, enfatizó que están experimentando con sabores atrevidos para fusionar el sabor característico de Popeyes con un toque de misterio nostálgico de pizzería, según un comunicado de la marca.

¿Qué ofrece Popeyes con su nuevo menú?

El menú se presenta en dos formatos de caja y artículos individuales:

1. Caja Deluxe de Freddy Fazbear

Precio aproximado: 12,99

12,99 Componentes principales: 3 piezas de pollo frito (Clásico o Picante) con un sabroso adobo de ajo y parmesano . Cheesy Bites calientes con costra de ajo. Una taza de salsa marinara. Un cupcake cup (bizcocho de fresa con glaseado rosa). Una bebida.



2. Caja Freddy Fazbear

Precio aproximado: 7,99

7,99 Componentes principales: 3 piezas de pollo frito (Clásico o Picante) con un sabroso adobo de ajo y parmesano . Cheesy Bites calientes con costra de ajo. Una taza de salsa marinara.



Artículos Individuales

Los clientes también pueden comprar los nuevos artículos temáticos por separado:

Bocaditos de queso con salsa marinara (3,99): Deliciosos bocaditos de queso cheddar blanco, empanizados con ajo y fritos.

(3,99): Cupcake Cup (3,99): Bizcocho húmedo sabor a fresa con glaseado rosa dulce.

(3,99):

Además de la comida, Popeyes lanza paquetes exclusivos de pegatinas coleccionables con los animatrónicos de la película, reimaginados para esta colaboración. Es un menú diseñado para capturar la emoción de la película, ¡y parece que lo logra combinando el pollo crujiente con los sabores clásicos de una pizzería temática!

