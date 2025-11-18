Qué le pasó a X: reportan caída mundial de la red social

Aproximadamente a las 7:00 de la mañana (ET) de este martes, la red social X sufrió una caída a nivel mundial. Aunque se podía acceder a la plataforma, no podía postearse, reproducir contenido multimedia, cargar perfiles ni actualizarse, según los reportes que registró DownDetector.

Sin embargo, la falla no provino directamente de X, sino de Cloudflare, un servicio en la nube del que dependen diversas plataformas. Por ejemplo: League of Legends y OpenAI. También hubo reportes sobre Spotify.

La empresa reconoció que había un problema y anunció que lo estaban resolviendo. “Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio. Algunos servicios podrían verse afectados de forma intermitente”, se lee en su sitio web.

Y continúa: “Estamos trabajando para restablecer el servicio. Les mantendremos informados a medida que podamos solucionar el problema. Próximamente publicaremos más actualizaciones”.

Para las 8:15 de la mañana (ET), y al momento de esta publicación, la red social X continuaba presentando dificultades. El mensaje más reciente de Cloudflare indicaba: “Actualmente se están realizando tareas de mantenimiento programadas. Les mantendremos informados según sea necesario”.

“Ciberataque masivo”, en marzo de 2025

El pasado 10 de marzo, el magnate Elon Musk denunció un “ciberataque masivo” contra la red social X, que en aquel entonces experimentó problemas en su funcionamiento.

“Hubo un ciberataque masivo contra X. Nos atacan todos los días, pero esto se ha hecho con muchos recursos. Un gran grupo coordinado y/o un país está involucrado. Averiguando”, escribió el empresario en esa misma red.

Miles de usuarios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países reportaron problemas de funcionamiento en esa red social en el portal DownDetector, de acuerdo con 40,000 registros.

