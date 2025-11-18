Thanksgiving 2025: Cuáles serán los peores días y horas para viajar en carretera

Thanksgiving Day 2025 se perfila como la fecha con mayor movilidad en la historia de Estados Unidos. Según las proyecciones de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), un récord de 82 millones de estadounidenses viajarán durante el periodo vacacional que abarca del 25 de noviembre al 1 de diciembre, consolidando esta festividad como la más concurrida del año para los viajeros.

Esta cifra representa un incremento del 2% respecto al año anterior, cuando 80.2 millones de personas se desplazaron para reunirse con familiares y amigos. El aumento refleja la importancia que los estadounidenses otorgan a esta celebración tradicional, dispuestos a enfrentar multitudes y realizar ajustes de último minuto en sus planes.

Las carreteras dominarán el panorama de viajes

La inmensa mayoría de los viajeros, aproximadamente 73 millones de personas (el 90% del total) optarán por viajar en automóvil. Esta cifra representa 1.3 millones de conductores adicionales en comparación con Thanksgiving de 2024, y podría incrementarse aún más si algunos viajeros aéreos deciden cambiar sus planes por el transporte terrestre.

“Los números de viajes en Thanksgiving siempre son impresionantes porque esta festividad se ha convertido en sinónimo de salir de la ciudad para pasar tiempo con seres queridos”, afirmó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel. “La gente está dispuesta a enfrentar las multitudes y hacer ajustes de último momento en sus planes para crear recuerdos que durarán toda la vida”.

Una buena noticia para este año es que los conductores encontrarán alivio en los precios del combustible, que permanecen prácticamente sin cambios respecto al año anterior. El promedio nacional para un galón de gasolina regular se sitúa actualmente en $3.07 dólares, apenas un centavo más que los $3.06 registrados en el Día de Acción de Gracias de 2024.

Vuelos domésticos: estabilidad en precios y aumento en demanda

Aproximadamente 6 millones de estadounidenses tomarán vuelos domésticos durante este periodo festivo, lo que representa un incremento del 2% en comparación con 2024. A pesar del aumento en la demanda, los precios se han mantenido competitivos.

Según los datos de AAA, el costo promedio de un vuelo doméstico de ida y vuelta es de aproximadamente $700, similar a las tarifas del año pasado. Algunas fuentes, como Priceline, reportan precios aún más accesibles, con boletos de ida y vuelta que promedian los $403, un 5% menos que en 2024.

Para los viajeros que planean rentar un automóvil en su destino, hay buenas noticias: las rentas de vehículos domésticos son 15% más económicas que en la temporada de Thanksgiving anterior.

Otros medios de transporte experimentan crecimiento significativo

Los viajes en autobús, tren y crucero experimentarán un notable incremento del 8.5%, alcanzando casi 2.5 millones de personas. AAA anticipa que autobuses y trenes podrían ver un aumento en reservaciones de último minuto, especialmente entre aquellos viajeros que buscan alternativas al transporte aéreo.

Los cruceros también registrarán un crecimiento récord durante esta semana festiva, consolidándose como una opción cada vez más popular para celebrar Thanksgiving.

Destinos más populares: sol y playa lideran preferencias

Los viajeros domésticos mostrarán una clara preferencia por destinos con clima cálido. Las cinco ciudades más populares serán:

1) Orlando, Florida

2) Fort Lauderdale, Florida

3) Miami, Florida

4) Los Ángeles, California

5) Tampa, Florida

Para quienes viajen al extranjero, las preferencias se dividen entre destinos europeos y paradisíacas playas. Amsterdam, París y Viena encabezan la lista de ciudades europeas, mientras que Cancún (México) y Punta Cana figuran entre los destinos de playa más solicitados.

Guía estratégica: cuándo viajar para evitar el tráfico

Según las recomendaciones de INRIX, proveedor de datos e información de transporte, los viajeros que deseen evitar congestionamientos deberían:

* Martes 25 de noviembre: Salir antes del mediodía.

* Miércoles 26 de noviembre: Partir antes de las 11 horas.

* Jueves 27 de noviembre (Thanksgiving Day): El día con menos tráfico.

* Viernes 28 de noviembre: Conducir antes de las 11 horas.

* Sábado 29 de noviembre: Salir antes de las 10 horas.

* Domingo 30 de noviembre: Viajar antes de las 11 horas.

* Lunes 1 de diciembre: Después de las 20 horas.

Los peores momentos para viajar en carretera

Los periodos de mayor congestión que los conductores deben evitar son:

* Martes 25 de noviembre: Entre mediodía y las 21 horas-

* Miércoles 26 de noviembre: De 11 a 20 horas.

* Domingo 30 de noviembre: De 11 a 20 horas (el peor día para regresar).

AAA e INRIX advierten sobre condiciones particularmente difíciles en ciertas rutas metropolitanas. En particular, en el área de Nueva York, la ruta más problemática será desde Nueva York hacia los Hamptons por la Long Island Expressway E. El peor momento será el martes 25 de noviembre a las 16:30 horas (ET) cuando el tiempo de viaje alcanzará las 4 horas y 8 minutos, representando un incremento del 163% respecto al tiempo normal de recorrido.

Esta ruta se posiciona como una de las más congestionadas de todo el país durante la semana de Acción de Gracias.

Así que prepárate por si viajarás durante Thanksgiving, ya que promete ser una celebración memorable para millones de familias estadounidenses, con la disposición de superar cualquier obstáculo en el camino para compartir momentos especiales con sus seres queridos.

