Thanksgiving sin preocupaciones: 5 postres de Costco para sorprender a tus invitados

El Día de Acción de Gracias es un momento para agradecer y compartir. La tradición se hace presente en la mesa con alimentos que reflejan la abundancia de la naturaleza y los factores culturales. Los postres icónicos de Acción de Gracias, como la Tarta de Calabaza, la Tarta de Manzana y la Pecan Pie, son imprescindibles. Ante la dificultad logística de hornear, Costco ofrece una solución ideal con cinco opciones deliciosas, listas para servir y sin necesidad de usar el horno.

Aunque el éxito de los postres tradicionales tiene una marcada influencia en la temporalidad (se basan en la abundancia de ingredientes de la cosecha otoñal como la calabaza, las manzanas y las nueces, conectando la mesa con el ciclo natural del año), existen otras opciones para darle un toque dulce y sin complicaciones a la cena de Acción de Gracias.

El Top 5 de postres de Acción de Gracias

Costco se posiciona como el aliado perfecto, ofreciendo pasteles gigantes de temporada a muy buen precio, lo cual es ideal para compartir en grandes reuniones, destacando por su gran valor y por un costo menor al de la repostería casera.

Según Food & Wine, la búsqueda de postres convenientes y novedosos ha crecido en las mesas festivas, equilibrando tradición y practicidad

La propuesta de Costco incluye clásicos esenciales y novedades gourmet:

Pastel de Calabaza Kirkland Signature: Es el postre más popular de la festividad , con pedidos que aumentan un 2000% el día anterior a la cena. El de Costco es enorme (58 onzas/más de tres libras y media) y muy económico ($5.99), lo que garantiza la abundancia para todos los invitados.

Es el , con pedidos que aumentan un el día anterior a la cena. El de Costco es enorme (58 onzas/más de tres libras y media) y muy ($5.99), lo que garantiza la para todos los invitados. Pastel de Manzana Kirkland Signature: Un clásico otoñal ofrecido en varias versiones (doble corteza, enrejada, frutos rojos). Es muy popular y se recomienda “tunearlo” convirtiéndolo en un cobbler casero horneado con una cobertura crujiente.

Un ofrecido en varias versiones (doble corteza, enrejada, frutos rojos). Es muy popular y se recomienda “tunearlo” convirtiéndolo en un cobbler casero horneado con una cobertura crujiente. Pastel de Queso de Calabaza Kirkland Signature: Una alternativa elegante y gourmet al pastel de calabaza tradicional. Consiste en un cremoso relleno de cheesecake con calabaza y crema agria, sobre una base de galleta Graham y cubierto con crema batida.

Una alternativa al pastel de calabaza tradicional. Consiste en un cremoso relleno de cheesecake con calabaza y crema agria, sobre una base de galleta Graham y cubierto con crema batida. Pastel de Barra de Crème Brûlée: Una adición nueva y sofisticada , aunque no tradicional. Combina bizcocho de vainilla, relleno de crema pastelera y una capa crujiente de azúcar, ideal para quienes buscan un postre elegante .

Una adición , aunque no tradicional. Combina bizcocho de vainilla, relleno de crema pastelera y una capa crujiente de azúcar, ideal para quienes buscan un . Postres de Mousse de Chocolate Kirkland Signature: Una opción no tradicional para añadir variedad a la mesa. Estos postres belgas, hechos con mousse y ganache de chocolate, vienen en porciones individuales, lo que los hace fáciles de servir en reuniones grandes.

Para el Día de Acción de Gracias, Costco ofrece variedad y precios accesibles, manteniendo la esencia y los sabores tradicionales de la temporada.

