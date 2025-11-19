Thanksgiving Day: ¿Dónde puedes conseguir pavos gratis en NYC para celebrar Acción de Gracias?

Thanksgiving Day llega este año con una necesidad aún más evidente entre miles de familias de Nueva York, ya que miles están lidiando con hacer que el dinero rinda, algo que parece sumamente complicado, especialmente, para los hogares de bajos ingresos que ya enfrentaban inflación, pérdida de empleo y mayores costos de vida.

Frente a esta situación, organizaciones comunitarias, fundaciones, bancos de alimentos y hasta equipos deportivos activaron una extensa red de apoyo para asegurar que las familias vulnerables puedan acceder al tradicional pavo de Thanksgiving.

A partir del 17 de noviembre, distintos puntos de Nueva York, y uno en Nueva Jersey, comenzaron la distribución gratuita de pavos y comidas festivas.

A continuación, una guía completa y actualizada de los lugares donde se estarán entregando pavos gratis, con fechas, modalidades y requisitos.

El Bronx

* The Gardiner Foundation, Inc.

St. James Park, 2550 Jerome Avenue, Bronx.

22 de noviembre de 2025, 9 a 15 horas (ET).

Puertas abren a las 7:3 horas. Recomiendan registrarse previamente.

Brooklyn

* Goke Food Pantry

622 Cortelyou Road, Brooklyn.

22 de noviembre de 2025, 9 horas (ET).

Entrega por orden de llegada. La organización espera repartir 1,000 pavos.

Queens

* Queens Community Justice Center

162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica / 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway.

20 de noviembre de 2025, durante las 24 horas del día.

Entrega por orden de llegada.

* Queensborough Community College

222-05 56th Ave, frente al Edificio Administrativo.

21 de noviembre de 2025, 14 a 15 horas (ET)

Entrega rápida por orden de llegada.

* Lionel D. Pickens Foundation

Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway.

22 de noviembre de 2025, 11 horas (ET).

Manhattan

* New York Mets (junto a varias organizaciones)

21 de noviembre de 2025

El equipo repartirá más de 8,700 pavos, en alianza con West Side Campaign Against Hunger (Manhattan), New York Common Pantry (Bronx), Project Hospitality (Staten Island) y City Harvest (Brooklyn).

Harlem

* Harlem Grown

116 W 134th Street.

5 de noviembre de 2025, de 11 a 16 horas (ET).

Requiere registro anticipado.

Nueva Jersey

* New York Red Bulls

Estacionamiento este del estadio Sports Illustrated, puerta D.

20 de noviembre de 2025, 4:30 p.m.–6:00 p.m.

Recomiendan confirmar asistencia

Otras organizaciones que también reparten pavos o comida caliente

Además de los puntos anteriores, otros grupos comunitarios y religiosos estarán ofreciendo pavos, alimentos no perecederos y comidas festivas durante la semana de Thanksgiving:

* Catholic Charities of New York – Harlem: ofrece pavos y acompañamientos. Registro al 888-744-7900.

* The Salvation Army Harlem Temple Corps: entrega de pavos el 21 de noviembre a las 10 horas (ET), por orden de llegada.

* Masbia Soup Kitchen: Dispone de ingredientes frescos, cenas calientes y paquetes para llevar en Brooklyn y Queens. Requiere cita mediante la app Plentiful.

* West Side Campaign Against Hunger – Upper West Side: su meta es servir a 12,000 familias este noviembre. Información al 212-362-3662.

* Holy Apostles Soup Kitchen – Chelsea: sirve cenas completas el 27 y 28 de noviembre entre 10:30 a 12:30 horas (ET).

* Xavier Mission – Chelsea: comidas calientes el 27 y 30 de noviembre sin restricciones de acceso.

* The Bowery Mission – Manhattan: celebrará su edición número 145 del tradicional banquete de Thanksgiving.

* North Brooklyn Angels: repartirá 1,000 comidas entre lunes y miércoles, además de servir 600 cenas el Día de Acción de Gracias.

Cómo aprovechar la ayuda y acceder a más recursos comunitarios

Debido a la suspensión del SNAP, muchas organizaciones recomiendan llegar temprano o registrarse con anticipación. Cada punto establece sus propios requisitos, por lo que es clave revisar instrucciones antes de acudir.

Además de pavos y despensas, varios programas ofrecen:

* Comida caliente durante toda la semana

* Kits de alimentos para familias

* Orientación sobre recursos públicos

* Asistencia continua más allá de Thanksgiving

Para apoyo durante el año, la ciudad recomienda usar el portal GetFoodNYC o llamar al 866-888-8777 para localizar la despensa más cercana.

