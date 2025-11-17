Levantan reducciones de vuelos de emergencia de reducción de vuelos, confirmó la FAA

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó formalmente su orden de emergencia que limitaba la cantidad de vuelos, lo que permitirá que el tráfico aéreo retome sus operaciones habituales. Esta decisión revierte los recortes que generaron cancelaciones y demoras masivas en los aeropuertos.

La orden de emergencia fue suspendida oficialmente este lunes a las 6:00 a.m., hora del este, para poner fin a las reducciones de vuelos que habían comenzado el 7 de noviembre con un recorte del 4% en 40 aeropuertos importantes, informó NBC News.

La FAA también señaló que la suspensión de las restricciones se producen después de que los niveles de personal se han “estabilizado” tras el término del cierre del gobierno el pasado miércoles.

Levantamiento que se produce en días clave

La decisión de levantar la orden llega justo antes del concurrido período de viajes por el Día de Acción de Gracias y tras una revisión de la FAA de las “tendencias de seguridad”, además de la “disminución constante de los eventos que desencadenan la falta de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, la agencia destacó una mejora dramática en la disponibilidad de personal, pues mientras que el 8 de noviembre se registró un récord de 81 alertas por falta de personal, la situación se normalizó rápidamente con apenas seis alertas el viernes, ocho el sábado y una el domingo.

Reducciones previas de vuelo

La orden de emergencia original contemplaba un aumento de la reducción de vuelos hasta un 10% para el viernes. Sin embargo, debido a la disponibilidad de personal y el rápido descenso en las llamadas a los controladores, las autoridades congelaron la reducción en un 6% el miércoles, y luego la disminuyeron al 3% el viernes, antes de levantarla por completo.

Junto con el fin de la restricción de vuelos comerciales, también se eliminan otras limitaciones, incluyendo algunas aproximaciones mediante reglas de vuelo visual, las restricciones a los lanzamientos espaciales comerciales y las operaciones con paracaídas.

La FAA señaló que está al tanto de los informes de “incumplimiento por parte de las aerolíneas” mientras la orden de emergencia estaba vigente, e informó que está “revisando y evaluando las operaciones de control”. De momento, no se ha aclarado cuáles serán las sanciones para aquellas compañías que desobedecieron las órdenes.

Sigue leyendo:

– Trump sugiere que podría reunirse con Mamdani en Washington

– Donald Trump plantea posible diálogo con Maduro en plena escalada militar en el Caribe

– Trump anuncia cuándo entregará cheques de estímulo de $2,000 dólares a estadounidenses