Antiguo hogar de Jane Russell está disponible por $8.25 millones de dólares

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Montecito, California, que fue habitada por Jane Russell durante 15 años. La propiedad está disponible por $8.25 millones de dólares.

Russell, quien fue una actriz de la época dorada de Hollywood y es considerada un ‘sex symbol’, compró esta propiedad junto con John Peoples, su tercer esposo, en 1985 y vivieron allí durante 15 años, al mismo tiempo hicieron reformas en el sitio.

Uno de los cambios más notables que hicieron durante más de una década fue ampliar la casa principal, la cual fue originalmente construida en los años 60.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como una “exuberante propiedad de estilo moderno de mediados de siglo”.

La casa principal tiene una extensión de 3,678 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Su extensión actual es superior a la que tenía cuando la actriz se deshizo de la casa en 1999, mismo año en que Peoples murió.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes con todos los elementos necesarios para ofrecer comodidades a los invitados de los nuevos propietarios, aunque también podría ser transformado en cualquier otro espacios según sus necesidades.

Sobre el interior, en el listado también dijo: “Ha sido bellamente renovada con una sensibilidad moderna de mediados de siglo atemporal: espacios abiertos y luminosos que se integran armoniosamente con el exterior”.

La propiedad también es comparada con una finca. El sitio incluye áreas verdes, piscina y spa, cancha deportiva al aire libre, casa de piscina y un arroyo. Todos estos espacios son ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

