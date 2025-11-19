Autoridades fronterizas hallan $2.6 millones en presunta metanfetamina en un camión en Texas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confiscó una cantidad masiva de presunta metanfetamina en Laredo, Texas, la cual se encontraba escondida dentro de un camión con remolque que transportaba baterías, cuyo balón se estima en unos $2.6 millones de dólares.

El decomiso ocurrió el viernes pasado en el puente Colombia-Solidaridad, de Laredo, aunque se hizo público el martes. El procedimiento comenzó cuando un oficial de CBP seleccionó un camión de carga, que contenía un envío comercial de baterías, para ser sometido a una inspección exhaustiva, reportó ABC News.

Tras la remisión a la inspección secundaria, los agentes utilizaron perros detectores de droga y un sistema no invasivo para revisar el vehículo.

Durante esta revisión detallada, el personal de CBP encontró 40 paquetes que contenían un peso combinado de 291 libras de una sustancia que se presume es metanfetamina. El valor calculado de la droga en el mercado negro asciende exactamente a 2.604.215 dólares.

Destacan el trabajo para la confiscación de la presunta droga

La CBP emitió un comunicado sobre la acción, destacando el resultado positivo de la operación de control: “Los malos se llevaron un buen susto este fin de semana”.

Por su parte, el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores, subrayó la importancia de la actuación de los agentes para confiscar la presunta droga.

“Nuestros agentes de la CBP en primera línea mantuvieron una estricta vigilancia y frustraron un importante intento de contrabando de metanfetamina”, declaró Flores. “Este tipo de acciones de control avalan nuestros esfuerzos continuos en materia de seguridad fronteriza e impiden que este veneno llegue a las calles de Estados Unidos”.

Las autoridades competentes han confirmado que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se han hecho cargo del caso para investigar a fondo la operación de contrabando. Las autoridades no han ofrecido información sobre si se produjeron detenciones relacionadas con este suceso.

