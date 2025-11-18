Gobierno de Trump aumenta vigilancia sobre estudiantes extranjeros con nueva iniciativa de ICE

El gobierno del presidente Donald Trump amplió este martes su vigilancia sobre los estudiantes extranjeros mediante un sitio web de capacitación dirigido a funcionarios escolares cuyo objetivo es reforzar la detección de presunto fraude de visas estudiantiles en instituciones educativas de todo el país, detalló este martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado.

De acuerdo con el ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó el sitio web y estará disponible en el nuevo Centro de Denuncias de Fraude del SEVP en Study in the States.

La página, detalló la agencia, forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para “restablecer la integridad del sistema migratorio estadounidense”.

Según el ICE, el objetivo es evitar que solicitantes internacionales “exploten el sistema educativo estadounidense en detrimento de los estudiantes estadounidenses”.

La capacitación “hace hincapié en un enfoque integral” para prevenir presuntos abusos del sistema, explicó ICE. Incluye revisar minuciosamente los documentos, verificar información con instituciones y utilizar recursos externos para confirmar la autenticidad de credenciales educativas.

El comunicado detalla varias señales de alerta que, según el ICE, pueden indicar actividad fraudulenta.

Entre ellas se encuentran expedientes académicos sospechosos, documentos financieros presuntamente falsificados, renuencia a participar en orientación escolar o procedimientos de verificación de identidad, direcciones de vivienda inusuales y comportamientos atípicos, como llevarse material de investigación sin autorización o cambiar repetidamente de estatus o especialización sin justificación.

El nuevo portal también detalla pasos clave para los funcionarios escolares: revisar cuidadosamente registros académicos y financieros, verificar la autenticidad de la información directamente con instituciones y bancos, y utilizar bases de datos educativas confiables como la guía de World Education Services o la red de la Asociación Internacional de Universidades.

La iniciativa fue desarrollada junto con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), responsable de investigar el presunto fraude vinculado a estudiantes extranjeros.

Medidas contra estudiantes extranjeros

El nuevo plan de ICE y el DHS se produce en un momento en el que las inscripciones de nuevos estudiantes extranjeros en Estados Unidos disminuyero un 17% este otoño, según datos publicados el lunes.

Trump ha enviado mensajes dispares sobre su postura hacia los estudiantes extranjeros. El mes pasado, una propuesta que buscaba un acuerdo con instituciones educativas planteó limitar al 15% la presencia de estudiantes internacionales en las universidades de EE.UU., pero la idea no avanzó.

No obstante, recientemente aseguró que apoyaba permitir que hasta 600,000 ciudadanos chinos obtuvieran visas de estudiante, argumentando que muchos de ellos pagan altas tarifas de inscripción y representan un beneficio económico para las instituciones.

