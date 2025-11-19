Cardi B comparte primeras fotos de su hijo con Stefon Diggs

Cardi B sorprendió a sus admiradores este 19 de noviembre al compartir en sus redes sociales las primeras fotos tras dar a luz a su cuarto hijo. En las imágenes se aprecia al recién nacido envuelto en una manta y, en otra, aparece también Stefon Diggs, jugador de los New England Patriots, quien es el padre del bebé y la pareja actual de la rapera.

Con este alumbramiento, la rapera suma ya cuatro hijos. Los anteriores, Kulture, Wave y Blossom, nacieron durante su matrimonio con el rapero Offset, con quien sigue en proceso de divorcio desde que ella presentó la solicitud en julio de 2024, aunque aún no se ha completado legalmente.

En este momento, la intérprete de ascendencia dominicana vive una nueva etapa junto a Diggs, receptor abierto de la NFL y padre de su hijo más reciente.



Hace unos días, la cantante compartió un video para anunciar el nacimiento del bebé, en el cual aparece haciendo playback de Hello, una canción incluida en su recién estrenado álbum Am I the Drama?.

En la descripción del clip, Cardi B expresó: “Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes etapas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma“, señaló.

Y añadió: “¡Este próximo capítulo es yo contra mí misma! Soy yo contra todo pronóstico, contra todo lo que se interpone en mi camino. He empezado a prepararme para la gira, poniendo mi cuerpo y mi mente a punto”.

Cardi B hizo pública su relación con Stefon Diggs en junio de este año, y en septiembre anunció que estaba embarazada de su cuarto hijo.

