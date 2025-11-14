Cardi B da a luz a su cuarto hijo, el primero con su novio Stefon Diggs

La rapera Cardi B dio a luz a su cuarto hijo, el primero de su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs. La noticia fue confirmada por un representante de Cardi B a la revista PEOPLE, quien aseguró que la artista está “sana y feliz” tras el parto. Hasta el momento, Cardi B no se ha pronunciado al respecto ni tampoco lo ha hecho Stefon Diggs.

Este bebé llega catorce meses después del nacimiento del tercer hijo de la rapera. Cardi B tiene tres hijos llamados Kulture, Wave y Blossom, fruto de su matrimonio con el rapero Offset. Actualmente Cardi B y Offset se encuentran en pleno proceso de divorcio e incluso el nacimiento de Blossom ocurrió semanas después de la ruptura de ambos raperos.

Stefon Diggs también es padre. El jugador de los New England Patriots es padre de dos niñas, Nova y Charliee, también de una relación anterior.

Cardi B, quien recientemente estrenó su álbum Am I the Drama?, confirmó su relación con Stefon Diggs en junio de 2025 y en septiembre de este año la artista reveló que estaba embarazada de su cuarto bebé.

“Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes etapas y distintas fases. Volver a empezar nunca es fácil, ¡pero ha valido muchísimo la pena! Un nuevo bebé ha llegado a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma, una razón más para quererme más que a nada ni a nadie, para poder seguir dándoles a mis hijos el amor y la vida que se merecen”, dijo en una publicación en Instagram.

Stefon Diggs se refirió a su nuevo bebé en una entrevista a principios de este mes y reveló que esperaban un niño, lo cual lo tenía particularmente emocionado. “Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando ponerle a hacer flexiones, abdominales y a correr por ahí”, dijo.

En una entrevista pregrabada con la presentadora Gayle King, Cardi B dijo que se sentía muy emocionada por convertirse en madre nuevamente. “Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa por estar haciendo todo este trabajo, pero estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé”.

