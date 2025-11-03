Cardi B confiesa que lleva tres meses sin lavarse el cabello: “Probablemente tengo huevos de cucaracha”

La rapera Cardi B sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión sobre su higiene personal que ha dado de qué hablar. Durante una transmisión en vivo en Instagram, la ganadora del Grammy aseguró que desde hace aproximadamente tres meses no se lava el cabello.

Con total naturalidad y sin filtro, algo que caracteriza la personalidad de la artista, reveló a sus seguidores que desde hace varias semanas no lava su cabello y explicó que el motivo es que esto forma parte de la preparación previa para realizarse unas trenzas próximamente.

En su estilo despreocupado, la artista bromeó sobre su decisión de no lavarse el cabello en tanto tiempo y el nivel de suciedad que puede haber en su cuero cabelludo.

“Probablemente tenga todo tipo de huevos de cucaracha, huevos de mosquito… de todo aquí”, bromeó la rapera.

Cardi B se ha convertido en una defensora de la diversidad capilar ya que ella misma ha luchado desde niña para aceptar su melena debido a su ascendencia trinitense y dominicana.

En 2021 Cardi B celebró la evolución de su cabello y cómo ha aprendido a aceptarlo. “Desde pequeña he tenido problemas para manejar mi cabello, pero con el tiempo descubrí métodos que me han funcionado. ¡Y mirad lo largo que lo tengo ahora!”, expresó en una publicación.

La artista aseguró que en el pasado las mujeres de cabello rizado no tenían muchas opciones de productos específicos para su tipo de cabello. Además, reprobó la creencia de que existe “pelo bueno” o “pelo malo”.

“Quiero que las mujeres de color con rizos más cerrados sepan que no tienen ‘mal pelo’. No existe el mal pelo, y el buen pelo no se refiere a una textura específica. Todo pelo es bueno”, dijo.

Cardi B también ha compartido a sus seguidores su rutina de lavado de cabello, que consiste en usar agua con cebolla hervida en cada lavado para lograr un cabello fuerte. A pesar de que Cardi B suele cuidar su melena con tratamientos caseros, la artista es conocida por el uso de numerosas pelucas con diferentes estilos.

Su uso de pelucas dio de qué hablar a principios de septiembre de este año durante el juicio en su contra por la presunta agresión a una guardia de seguridad de una clínica en Beverly Hills en 2018. Tras el juicio, Cardi B bromeó sobre el dolor que le provocaba el constante cambio de pelucas: “Tengo la frente en carne viva de tanto cambiarme de pelucas”, dijo.

