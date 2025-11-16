Cardi B estalla tras comentario de Offset sobre la paternidad de su hijo con Stefon Diggs

La rapera Cardi B respondió al comentario que hizo su exesposo, el rapero Offset, sobre la paternidad del hijo recién nacido de la artista con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

“Mi hijo jajaja”, escribió el rapero Offset, cuyo nombre real es Kiari Cephus, en sus historias de Instagram tras el nacimiento del cuarto hijo de Cardi B, con quien ha tenido un difícil divorcio.

Offset borró esta publicación poco después, pero fue retomada por medios de comunicación como Page Six.

Ante este comentario, la rapera recurrió a la red social X para responder a su exesposo y reclamó el constante acoso del que es víctima. “Ustedes piensan que es muy gracioso, pero no lo es… Ha pasado más de un año y sigo siendo acosada y amenazada hasta el punto de sentir que mi vida corre peligro… Todo es diversión y juegos hasta que es demasiado tarde”, afirmó.

“Hay gente que hace cualquier cosa por llamar la atención y la cosa se puede poner muy fea con una sola publicación… ¡DÉJENME EN PAZ!”, escribió la rapera en una serie de tuits que luego fueron borrados.

Cardi B se pronunció al respecto en un Spaces en X en donde continuó reclamando el acoso que vive tanto en público como en privado. “Estoy harta del acoso, y cuando me acosan en privado y lo ignoro, entonces empiezan a acosarme públicamente. Tengo todas las pruebas. Si quieren seguir enviándome blogs para acosarme, ¡ya no lo soporto!”.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y tuvieron tres hijos juntos. En 2024 la rapera solicitó el divorcio el cual no se ha concretado todavía. Tras su separación, Cardi B comenzó a salir con el jugador Stefon Diggs desde octubre de 2024 pero no fue hasta junio de 2025 que hicieron pública su relación. En septiembre de este año la artista reveló que estaba embarazada de su cuarto hijo, el primero de su relación con Diggs.

El pasado 14 de noviembre la revista PEOPLE informó que Cardi B dio a luz y, según dijo la fuente consultada, la artista está “sana y feliz” tras el parto.

