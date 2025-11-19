Christian Nodal se libra de vinculación por presunto fraude a Universal Music

Christian Nodal asistió el martes a una audiencia que finalizó la mañana de este miércoles, dado que estaba siendo acusado por Universal Music de una supuesta falsificación de documentos. En un encuentro con los medios de comunicación, manifestó su agradecimiento porque la jueza determinó la no vinculación a proceso para el cantante.

“Estimados medios de comunicación y público en general: Ayer martes 18 y hoy miércoles 19 de noviembre, Christian Jesús González Nodal se presentó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México para atender la audiencia relacionada con la situación legal que mantiene desde 2021 con su antigua compañía discográfica”, detallaron en un comunicado.

El cantante de regional mexicano estuvo acompañado de sus padres, quienes también estaban siendo acusados. El tema legal entre la disquera está desde hace cuatro años, ya que él no quiso renovar su contrato con ellos. Desde entonces, se comenzó a divulgar que aparentemente existían documentos que no eran válidos, con la ayuda de sus managers, que son sus progenitores. Pero este miércoles, la familia celebra que no son culpables.

“Soy fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy estamos aquí, mi señor padre, mi señora madre. Una jornada muy larga, como ustedes también lo vivieron: 17 horas llevamos aquí. Valió la pena; satisfactoriamente no fuimos vinculados. No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento: yo con Universal he hecho cosas increíbles de la mano”, dijo a la prensa.

La audiencia dio inicio en horas de la tarde del pasado martes, y en los alrededores se encontraban los reporteros, quienes no tenían ningún tipo de información sobre lo que estaba ocurriendo, dado que el proceso se tornó aún más complejo porque tuvieron que oír las dos versiones para poder determinar si Christian había alterado los documentos para quedarse con los derechos de las canciones.

El pasado 13 de noviembre, él recibió un galardón en los Latin Grammy por “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi”, aunque con este proceso parece quedar a un lado los reconocimientos que le dieron, pese a que salió victorioso: “Durante la audiencia de más de 14 horas, la autoridad escuchó los argumentos de ambas partes y estableció la no vinculación a proceso, al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno”.

