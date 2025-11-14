Pepe Aguilar elogia a Christian Nodal en los Latin Grammy 2025: “Es un tipazo”

El cantante Pepe Aguilar expresó el cariño y la admiración que siente por su yerno, el cantante mexicano Christian Nodal. Ambos artistas compitieron en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin Grammy 2025 en Las Vegas.

Durante la alfombra roja de los Latin Grammy, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre su nominación y la de su yerno en la misma categoría. Con respecto a la nominación por su álbum ‘Mi Suerte Es Ser Mexicano’, el veterano artista se mostró agradecido por recibir una mención de la Academia.

“Aquí lo que hay es una familia que ama la música mexicana, un padre que ama a sus hijos, que ama sus tradiciones, no tengo otra cosa en mi corazón más que agradecimiento”, expresó emocionado.

Con respecto a la nominación de su yerno, quien está casado con Ángela Aguilar, Pepe Aguilar expresó el profundo cariño y admiración que siente por el intérprete de ‘Botella Tras Botella’.

“Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, es un tipazo, me ha ganado, nos ha ganado a toda la familia, es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso, ¡y ojalá que se lo gane! Yo ya tengo muchos”, dijo Pepe Aguilar en la alfombra roja.

Finalmente Christian Nodal se llevó el premio en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su álbum ‘¿Quién + como yo?’. El artista se mostró sumamente agradecido con el público y sus colaboradores al recibir el premio.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó ante el público al aceptar el gramófono.

Christian Nodal formó parte del show de apertura de los Latin Grammy junto con el maestro Carlos Santana, el cantante colombiano Maluma y Grupo Frontera. Pepe Aguilar también subió al escenario donde interpretó sus temas ‘El Cihualteco’ y ‘El Fuereño’, con mariachi y bailarines folklóricos.

La familia Aguilar estuvo presente en los Latin Grammy. Ángela Aguilar acompañó a su esposo en la alfombra roja luciendo un hermoso vestido color ocre y lució un cabello más largo del que suele usar. También estuvo presente el cantante Leonardo Aguilar para acompañar a su padre en la ceremonia.

