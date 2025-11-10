Christian Nodal dice que le negaron la visa a varios de sus músicos

El cantante Christian Nodal denunció públicamente que a varios de sus mariachis le negaron la visa y no pudieron participar en la gira del cantante por Estados Unidos.

Durante la primera presentación en Inglewood, California, Nodal explicó que la ausencia de sus músicos se debió a que le negaron la visa de trabajo. Esto complicó mucho que la gira se llevara a cabo, según dijo Nodal desde el escenario.

“Ha sido algo muy, muy fuerte para mí. Se los comparto del corazón. Eh, tenemos ya, ¿no? Ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron. Y por eso lo digo. Nos está afectando a todos, así que estar bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que viene aquí con un sueño”.

El artista agradeció a los músicos que sí pudieron acompañarlo a la gira a pesar del poco tiempo de preparación que tuvieron “Quiero agradecer a parte del Mariacheño, porque tuvieron muy poco tiempo para… Tuvimos muy poco tiempo para prepararnos y le estamos metiendo todo el corazón, toda la pasión para entregarles el mejor show posible”

Nodal envió un mensaje de unidad para los latinos en medio de las dificultades que viven en Estados Unidos. “Yo creo que hay que generar una conciencia. Y todos como latinos, no solamente como mexicanos, hay que estar bien, bien unidos y ayudar al prójimo”, dijo.

El intérprete de ‘Adiós Amor’ reflexionó sobre la importancia de los latinos en Estados Unidos e invitó a las personas a no verse cegados por el privilegio. “Uno vive a través de lo que comentan, lo bello que es el sueño americano y tan hermoso que es venir a trabajar a este lindo país como en cualquier otro país. Entonces, hay que estar bien unidos, mi raza. Y recuerden, no dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todo el mundo, a todos. La raza latina forma parte fundamental de los Estados Unidos”.

Christian Nodal se presentará en varias ciudades de Estados Unidos como parte de su gira. El intérprete ofrecerá conciertos en Anaheim, El Paso, Hidalgo, Fort Worth, San Antonio, Charlotte, Miami, Tampa y Atlanta durante el mes de noviembre.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan y presumen su amor en concierto

Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal: “Es un descaro”

