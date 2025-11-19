Con 7 nuevos balones Macy’s comenzó la cuenta regresiva para su famoso Desfile de Thanksgiving

Cuando falta una semana para la 99na edición del famoso desfile de Acción de Gracias de Macy’s (Thanksgiving Day Parade) en Nueva York, siete balones han sido anunciados para debutar este 27 de noviembre.

Se estima que 3,5 millones de personas ven el desfile en vivo con acceso gratuito a lo largo de 2.5 millas el jueves de Thanksgiving, y muchos más por TV, a través de NBC y Peacock de 8:30 a.m. a 12 p.m. EST. La noche antes, el miércoles, el inflado de balones puede verse a distancia en las adyacencias del Museo de Historia Natural (AMNH) en 200 Central Park West (80th St).

Cada año hay novedades, junto a los personajes tradicionales: personajes de Sesame Street, Peanuts (Snoopy), Teenage Mutant Ninja Turtles y Tom Turkey, entre otros. Los siete nuevos balones de 2025 son:

-The Land of Glaciers, Wildlife & Wonder (Holland America Line).

-Brick-tastic Winter Mountain (The LEGO Group).

-Master Chocolatier Ballroom (Lindt).

-Upside Down Invasion: Stranger Things (Netflix).

-The Counting Sheep’s Dream Generator (Serta).

-The Littlest Float from (Goldfish).

-Friendsgiving in POP CITY.

Los organizadores anunciaron previamente que la carroza de “Friendsgiving in POP CITY” contará con personajes como LABUBU y MOKOKO, en forma de inflables de peluche de 16 pies (4.8 metros) de altura, una primicia en su tipo, destacó CBS News. “Nuestro objetivo en POP MART es despertar la pasión y brindar alegría, y el Desfile de Macy’s lo ha estado haciendo durante casi un siglo”, declaró Larry Lu, presidente de POP MART The Americas, el mes pasado.

Tras bastidores en Nueva Jersey

Ubicado en Moonachie, 17 millas al noroeste de NYC, Macy’s Parade Studio es un gran taller de diseño, construcción y ensamblaje donde las carrozas y globos son creados, probados, retocados y perfeccionados en estética y seguridad antes de emprender camino a Manhattan el día previo al desfile.

Al llegar a Nueva York todo es estacionado en las adyacencias del Museo de Historia Natural (AMNH) en 200 Central Park West, desde donde el desfile recorre dos millas y media hasta cerrar con un espectáculo en Herald Square (34st entre 6th y 7th Av), celebración conocida en la práctica como el arranque de la Navidad en Estados Unidos.}

El trabajo nunca se detiene en el taller de Moonachie, pero obviamente las tensiones y labores se agudizan en el otoño, en la cuenta regresiva al legendario evento masivo. Las carrozas y globos resumen el trabajo de meses de carpinteros, ingenieros, electricistas, pintores, animadores, técnicos en globos, escultores, fabricantes de metales, diseñadores de escenografía y vestuario, destacan los organizadores en Nueva Jersey. Luego se les unen miles de músicos y artistas en las calles de Manhattan.

El desfile comenzó en 1924, pero debido a interrupciones durante la 2da guerra mundial el primer siglo del evento será en el año 2026. Curiosamente, en la pandemia de 2020 no se suspendió, aunque se llevó a cabo como un desfile exclusivamente televisado, sin público presencial y con un formato muy reducido.