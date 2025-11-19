Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar contra Alicia Villarreal

Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de la cantante Alicia Villarreal, luego de que un Juez de Control de Nuevo León determinó este 19 de noviembre que existen elementos suficientes para continuar con la causa.

La audiencia, que originalmente se celebraría de forma presencial en el Palacio de Justicia de Monterrey, finalmente se llevó a cabo mediante Zoom, con la participación de los representantes legales de ambas partes.

Villarreal, de 54 años, había presentado una denuncia inicial contra el padre de sus dos hijos tras experimentar un episodio de agresión en su hogar, ubicado en la zona Cumbres de Monterrey. En ese primer reporte, la cantante describió hechos con características de violencia familiar y otros posibles delitos relacionados. Más adelante, el 19 de febrero, acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres para ampliar su declaración.

Martínez, de 53 años, se presentó en los juzgados con la intención de atender la denuncia, aunque Alicia no asistió a esa audiencia.

Esta mañana, dentro de la carpeta 03178/2025 y ante la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha, se determinó vincularlo a proceso por violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, presuntamente cometida contra Villarreal.

Durante la sesión se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

También se le impusieron a Martínez las siguientes medidas cautelares: prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de acudir a los lugares que ella frecuenta y la obligación de presentarse cada quince días ante la autoridad.

La información fue dada a conocer por los abogados Ulrich Richter y Agustín Liñán, representantes legales de Alicia Villarreal.

“La audiencia duró dos horas y Alicia está satisfecha”, señaló Richter.

