Arturo Carmona dice cómo está Cruz Martínez tras la batalla legal con Alicia Villarreal

Arturo Carmona sigue dando de qué hablar sobre la vida de Alicia Villarreal, ya que ella fue su esposa y madre de su única hija. Sin embargo, él se pronunció para expresarse acerca del segundo matrimonio que tuvo la cantante y con quien, además, se acaba de divorciar. Cruz Martínez y él, hasta trabajaban juntos y contó cómo se encuentra el productor musical.

Fue en Ventaneando donde él explicó que el productor musical, pese a haber sido denunciado por presunta violencia familiar, estaría bien y enfrentando el proceso con optimismo. Además, aseguró que procura no involucrarse más de la cuenta, dado que la situación la están resolviendo en un juzgado tras ella asegurar que Cruz la habría golpeado.

“Se encuentra bien, hasta donde hablamos de su tema, lo vi tranquilo porque es un tema que yo respeto mucho; le doy su espacio que ellos merecen“, dijo Carmona. Martínez hace varios días, también se había pronunciado por su caso y expresó que: “Cuando se trata de la familia, es algo tranquilo. Ustedes me conocen como persona, saben que siempre he apoyado a la familia… estamos, obviamente, respetando lo que dice la ley”.

Aunque ya había opinado sobre el tema, le volvieron a preguntar cuál era su posición frente al nuevo romance de Alicia, en el cual ahora ella comparte su vida sentimental con un influencer mexicano al que le lleva más de 10 años de diferencia, y a través de las redes sociales no para de manifestarle lo mucho que la quiere.

“Yo siempre le voy a desear lo mejor a la madre de mi hija en las decisiones que ella toma. Cada uno somos responsables de lo que decimos y las decisiones que hacemos en la vida. Me da mucho gusto saber que la madre de mi hija está feliz y está contenta, porque mi hija también lo está”, declaró durante la conversación.

Cibad Hernández es el nombre del nuevo novio de Villarreal, con quien de forma constante comparte contenido en su Instagram. Aunque él, hace poco, se vio envuelto en un escándalo por aparentemente vivir con otros hombres, ser un presunto mantenido, estar casado y supuestamente ser bisexual. En un video que hizo público, negó todas esas declaraciones falsas sobre su vida que, finalmente, lo estaban perjudicando.

