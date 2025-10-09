Alicia Villareal habló de Cruz Martínez, su carrera y su romance

En medio de su gira por Estados Unidos, la cantante Alicia Villarreal hizo una pausa para hablar con la prensa sobre diversos temas personales, entre ellos, la reciente declaración de su exesposo Cruz Martínez, quien aseguró hace unos días que no le desea ningún mal y que espera que le vaya bien tanto en lo personal como en lo profesional.

Ante esta actitud conciliadora de Martínez, Villarreal se mostró reservada y algo escéptica.

“No sé cómo sentirme, creo que es difícil (de creer) cuando vienes de una relación donde te han violentado y le preguntan a la persona cosas así, ¿me explico? Me es difícil, ni siquiera creo que deben de darle foco a eso”, expresó la intérprete durante una rueda de prensa.

La artista prefirió no enviarle ningún mensaje a Cruz Martínez y enfatizó que su atención está centrada en el proceso legal que mantiene en curso por violencia, así como en disfrutar su nueva etapa de vida.

“Me estoy comportando como una nueva mujer porque es lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo y lo que yo quiero ser”, afirmó.

“Ya quiero marcar límites y necesito apoyo de los abogados en esta lucha. Lo puedo decir hoy en día: sí, estoy divorciada; sí, sigo en un proceso por violencia; pero también soy feliz, porque yo lo he buscado y estoy luchando para eso. Lo mejor que ha pasado para mí es esta etapa que estoy viviendo”.

Alicia Villarreal llegó acompañada de su actual pareja, el tiktoker y abogado Cibad Hernández, con quien se mostró cercana y relajada.

“Yo creo que una de las cosas que más me acercaron a él es este movimiento que trae, de empoderar a las mujeres, ayudarlas… ahí surgió todo. Y aparte, es abogado… y está grandote”, bromeó la cantante.

Por su parte, Cibad Hernández negó que su relación con Alicia tenga tintes de oportunismo, como algunos han sugerido en redes sociales.

“No creo que sea un grado oportunista. Alicia está más fuerte que nunca, no está vulnerable, es una mujer fuerte. Se necesitan bases para decir eso; cada quien puede opinar lo que desee”, respondió.

Actualmente, Alicia se encuentra en Los Ángeles, donde este jueves se presentará en el YouTube Theater con su espectáculo Donde Todo Comenzó 2.0.

“Estoy muy emocionada porque la gira se extendió. Es un show largo, muy dinámico, y me emociona poder agradecerle al público, porque soy una artista que permanece gracias a ellos. Puedo hacer un show tan largo cantando solo mis canciones”, compartió la intérprete de ‘Te quedas o te vas’.

La gira estadounidense de Alicia Villarreal incluye presentaciones en Laredo, McAllen, Salt Lake City, Chicago, Boston y Seattle. Posteriormente, la cantante regresará a México para ofrecer conciertos en Monterrey, Hermosillo y Morelia, continuando con una etapa que ella misma describe como una de las más importantes y liberadoras de su vida.

Sigue leyendo: