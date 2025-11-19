Eminem inicia demanda en contra de una marca australiana

El rapero Eminem inició una demanda en contra de una marca australiana de productos de playa llamada Swim Shady. Eminem alega en la demanda que el nombre de la empresa australiana genera una falsa asociación con su ‘alter ego’, Slim Shady.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall B. Mathers III, solicitó en documentos legales presentados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la cancelación de la marca registrada otorgada a la firma australiana. La legislación estadounidense exige que la empresa responda a la petición en el plazo de una semana.

“Swim Shady es una empresa australiana local que nació del deseo de producir sombrillas y otros artículos elegantes y eficaces para protegerse del intenso sol australiano. Defenderemos nuestra valiosa propiedad intelectual”, declaró a EFE un portavoz de la empresa.

Swim Shady se lanzó oficialmente en diciembre de 2024 con una línea de productos de playa. La firma, con sede en Sídney (Australia), solicitó la marca en Australia en marzo de 2024 y el equipo de Eminem presentó su oposición en octubre del mismo año.

Eminem, que saltó a la fama en los años 2000, utiliza frecuentemente Slim Shady como su ‘alter ego’ y uno de sus éxitos más conocidos es ‘The Real Slim Shady’, cuya letra dice que “todos le imitan”.

El 30 de mayo de este año Eminem demandó a Meta, compañía matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, por usar sus canciones sin autorización. Eight Mile Style, la editorial musical del rapero de ‘Lose Yourself’, por infringir derechos de autor.

En la demanda la editorial exige hasta $150.000 dólares por canción, por cada plataforma en la que se usaron sus canciones sin autorización. Según la acusación, Meta incluyó 243 canciones a las bibliotecas musicales de las plataformas, las cuales los usuarios pudieron usar en sus videos generando millones de reproducciones.

En sumatoria la editorial exige un total de $109.350,000 dólares en compensación por la infracción de derechos de autor y también solicitó que el caso se resuelva en un juicio con jurado.

Un portavoz de Meta se pronunció al respecto. “Meta tiene acuerdos de licencia con miles de socios en todo el mundo y cuenta con un amplio programa global de licencias musicales para sus plataformas. Estábamos negociando de buena fe con Eight Mile Style, pero en lugar de continuar el diálogo, ellos optaron por presentar una demanda”, dijo el portavoz a The Independent.

Sigue leyendo:

Eminem se convertirá en abuelo por segunda ocasión

Eminem se pronuncia tras acusar a un exempleado de robar y filtrar su música inédita

Fallece la mamá de Eminem a los 69 años tras luchar contra el cáncer