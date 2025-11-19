Esposo de Ana Patricia Gámez responde con peticiones a la demanda de divorcio

La conductora de televisión Ana Patricia Gámez se encuentra en proceso de divorcio y la noticia se dio a conocer el pasado 21 de octubre, donde además la demanda detalló que su contrato con Univision también había llegado a su fin. Durante una exclusiva que obtuvo “Las Top News “, revelaron que Luis Carlos Martínez, el esposo de la mexicana, le puso una contrademanda y compartieron las exigencias de él.

Este año le tocaba pasar las Navidades con los pequeños en México y cuando ella hizo la solicitud para que él permitiera que los dos menores de edad viajaran, él se había negado. Sin embargo, ya accedió a que puedan ir, pero ella deberá mantenerlos siempre cerca del teléfono; además, él prohibió que salgan en cualquier foto que suban a las redes sociales para que no sea difundida otra vez en los medios de comunicación.

En la exclusiva que tuvieron en “Las Top News “, detallaron cada una de las exigencias y una de ellas sería que, en caso de comprobarse que Ana Patricia habría sido infiel a Luis Carlos, la suma de dinero que él debería recibir sería aún mayor, por presuntamente haber gastado las finanzas de la familia con otra persona. Sin embargo, la presentadora hasta el momento no ha emitido ninguna declaración.

“Que se considere cualquier conducta marital indebida o relación extramarital de la esposa, para solicitar una compensación mayor de los bienes conyugales si se determinara que hubo afectación al patrimonio“, reseña la demanda de Luis Carlos.

El hermano de Karla Martínez, co-presentadora de Despierta América, le exigió quedarse con la casa donde ellos vivieron como familia y, no conforme con esto, espera que ella pague todo el proceso al que se están enfrentando: “Que Ana Patricia cubra total o parcialmente sus honorarios legales, gastos procesales y costas del litigio, o en su defecto, el pago por litigación maliciosa o de mala fe”.

Martínez también exigió una buena compensación debido a que él asegura que ayudó con el crecimiento profesional de la conductora de televisión, así como también espera recibir un ingreso económico por parte de la tienda de ropa que ella tiene y de la cual todos los días comparte contenido a través de sus redes: “Una distribución desigual del patrimonio conyugal a su favor, argumentando sus contribuciones al aumento de bienes y mejoras patrimoniales“.

