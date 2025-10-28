Rafael Araneda sobre el divorcio de Ana Patricia Gámez: “Espero que esté bien”

El divorcio de Ana Patricia Gámez se dio a conocer hace pocos días; desde entonces, ha ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento, dado que la separación surge luego de más de una década juntos, donde existen dos menores de edad de por medio. Rafael Araneda fue un gran amigo y compañero de trabajo de ella, y esta vez reaccionó a la situación.

“He estado en permanente comunicación con ella, es mi amiga, la quiero mucho. Lamentablemente, se hizo pública su separación. Espero que esté bien, que Luis esté bien, que los niños estén bien, que todos estén bien y que la vida siga en paz y en armonía”, expresó a MezcalTV.

Ellos, como un equipo de trabajo que fueron, demostraron lo unidos que llegaron a ser durante todo el tiempo que laboraron juntos en “Enamorándonos USA”. Por ello, durante la exclusiva que ofreció, le consultaron si tenía algún tipo de consejo que ofrecerle durante esta separación, que como muchas no suele ser sencilla, y más cuando hay hijos. Su respuesta fue: “No, se los doy a ella personalmente”.

Araneda, desde su perspectiva, aprovechó para enviar un mensaje sin dirigirse directamente a la situación que está pasando Ana Patricia; por ello, considera que es más prudente hacer las cosas pensando sentimentalmente y no de una manera donde alguna de las partes se pueda ver afectada considerablemente: “Pensar siempre con el corazón, no con la razón. Eso pienso yo y no escuchar muchos consejos. Seguir al corazón y al instinto”.

Tras darse a conocer la noticia de su separación, la conductora de televisión emitió un comunicado donde aclaró que la relación con el padre de sus hijos había terminado, destacando que siempre estarán unidos por el bienestar de sus pequeños. En medio de la compleja situación, declaró que seguirá adelante.

“A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos. Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos. Han sido testigos de muchas etapas en mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante”, escribió en su Instagram.

