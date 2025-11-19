Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufre aparatosa caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, quien representa a Jamaica en Miss Universo 2025, sufrió un accidente durante la ronda preliminar del certamen al caer del escenario mientras realizaba su pasarela en traje de noche.

El percance ocurrió mientras Henry lucía un vestido naranja y avanzaba con seguridad por la pasarela; sin embargo, al acercarse al borde del estrado perdió la estabilidad y terminó cayendo hacia el área donde se encontraba el público.

Según grabaciones que circulan en redes sociales, integrantes del equipo de Miss Universo acudieron de inmediato para auxiliarla, y la concursante fue trasladada del lugar en una camilla para recibir atención médica urgente.

La caída se produjo en plena jornada preliminar, en la que las participantes desfilaron en las categorías de traje típico, traje de baño y vestido de noche, y en la que también participó la representante mexicana, Fátima Bosch.

Mediante un comunicado oficial, Miss Universe Jamaica confirmó que Henry fue llevada de emergencia al Hospital Paolo Rangsit, donde los médicos concluyeron que no presenta heridas que pongan en riesgo su vida.

“Su vida no corre peligro; no obstante, continúa bajo evaluación para garantizar una recuperación completa. Solicitamos a todos mantener una actitud positiva, incluirla en sus oraciones y enviarle buenos deseos mientras recibe la atención necesaria”, aseguró la organización.

La ronda preliminar se llevó a cabo este miércoles como parte del camino hacia la edición número 74 de Miss Universo, cuya final se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

