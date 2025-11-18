Juez del Miss Universo renuncia días antes del certamen y denuncia falta de transparencia

Uno de los jueces del Miss Universo 2026, el compositor Omar Harfouch, renunció repentinamente a su trabajo a tres días de la celebración de la edición 74 del certamen, en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre.

A través de sus historias de Instagram, el compositor explicó los motivos detrás de su renuncia. Según dijo, se creó un “jurado improvisado” para seleccionar a las 30 finalistas días antes de la ceremonia. Harfouch expresó su “profunda confusión y preocupación” tras enterarse de esta situación. Además dijo que ninguno de los jueces reales estuvo presente en la elección de este grupo y que los resultados de esa elección preliminar se mantienen en secreto.

Harfouch denunció además el conflicto de intereses que existe con los integrantes de este “jurado improvisado” y las candidatas. “(El jurado) está compuesto por individuos con un importante conflicto de intereses potencial debido a algunas relaciones con algunas de las concursantes de Miss Universo, incluyendo a la persona responsable de contar los votos y gestionar los resultados, lo que constituye un conflicto de intereses adicional”.

El músico dijo que habló con los organizadores del Miss Universo y estos respondieron publicando una lista de los “miembros del Comité de Selección Beyond the Crown para el 74º Concurso de Miss Universo” en sus redes sociales. Harfouch no aparecía en esta lista lo que generó más confusión.

“Tras una conversación irrespetuosa con Raúl Rocha, director ejecutivo de Miss Universo, sobre la falta de transparencia en el proceso de votación, he decidido renunciar al jurado y negarme a formar parte de esta farsa. Tampoco interpretaré la música compuesta para el evento”, escribió Harfouch.

La Organización Miss Universo publicó un comunicado en respuesta a las acusaciones y aseguró que los señalamientos de Harfouch son “incorrectos” y que tampoco se creó ningún “jurado improvisado”

“La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados ​​de la MUO”, decía el comunicado.

