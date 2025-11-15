¿Quién es el jurado del Miss Universo 2025? 

El comité de selección del Miss Universo 2025 está conformado por varias personalidades de distintos ámbitos. La organización, a pocos días de la noche final, que se celebrará el 20 de noviembre en Tailandia, ha revelado algunos nombres de los responsables de elegir a la nueva reina de belleza.

Por ahora, los integrantes del jurado son los siguientes:

Andrea Meza (Miss Universo 2020 de México)

(Miss Universo 2020 de México) Romero Britto (Artista y escultor brasileño)

(Artista y escultor brasileño) Omar Harfouch (Compositor y empresario franco-libanés)

(Compositor y empresario franco-libanés) Sharon Fonseca (Modelo, actriz y empresaria venezolana)

(Modelo, actriz y empresaria venezolana) Claude Makélélé (Exfutbolista y entrenador francés)

(Exfutbolista y entrenador francés) Ismael Cala (Periodista y escritor cubano-estadounidense)

Lo más probable es que con la cercanía de la fecha de la gala final, anuncien a otras personalidades para elegir a la ganadora.

Este año, el concurso ha tenido varias particularidades, como por ejemplo, esta es la cuarta ocasión en que el país asiático acoge el certamen (anteriormente lo hizo en 1992, 2005 y 2018), consolidándose como una de las sedes favoritas en Asia.

Además, hay más de 100 participantes, lo cual le da una variedad importante de la competencia, al tener a mujeres de distintas partes del mundo en busca de la corona.

El concurso no ha estado exento de polémicas, debido a que hubo un fuerte encontronazo entre Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la llamó tonta.

Por esta razón, la mexicana se retiró del lugar en el que impondrían las bandas y recibió el apoyo de varias de sus compañeras.

La situación se calmó luego de que Raúl Rocha, presidente del concurso, dijera que Nawat recibiría sanciones por su comportamiento y que no permitiría que se tratara así a una mujer.

Ahora, la atención está en cómo Fátima Bosch se desenvolverá en la noche final y si lo ocurrido la impulsará a ganar la corona del Miss Universo.

