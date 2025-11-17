¿Lina Luaces gana el Miss Universo 2025? Expertos analizan su potencial

Marianela Ancheta, Miss Cuba 2024, y Andy Salandi, profesor de oratoria y preparador de múltiples reinas internacionales, analizaron a distintas candidatas de esta edición del Miss Universo, en especial a Lina Luaces, quien figura como una mediática competidora en el certamen de belleza.

En el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa destacaron aquellas misses que se ven con mucho potencial para conquistar la preciada corona, pero analizaron, sobre todo, las cualidades que tiene la hija de Lili Estefan.

“Esta muchacha para mí tiene todo el potencial posible para ganar el Miss Universo y lo digo realmente porque se ha preparado. Sabe que tenía poco tiempo, vio clases con Giselle Reyes, con muchísimos profesores, buscando la excelencia”, dijo Salandi en el espacio de entretenimiento.

Además, consideró que no es justo que le quiten mérito por ser de la familia Estefan. “Esta mujer demostró responsabilidad y compromiso para representar la isla, que a veces no se ve en algunas candidatas que tienen una banda pesada, que van al Miss Universo y a veces no se esfuerzan ni el 5%”, sostuvo.

Marianela Ancheta, por su parte, reconoció que ha sido bastante difícil este camino para Lina Luaces por todas las críticas que ha recibido.

“La gente solo ve esa partecita de la caminadera, pero ella es la que se levanta temprano, la que no duerme, se peina, se arregla, se hace todo”, explicó la modelo, quien considera que ella ha trabajado mucho para dejar a Cuba bien representada.

Por su parte, Rodner Figueroa, quien conoce a la miss desde que era niña, dijo: “La Lina que ganó el concurso en abril no tiene nada que ver con la que está hoy en Tailandia. La transformación física es extraordinaria, rebajó 40 libras”.

Acerca de su preparación, afirmó que se graduó como nutricionista y pasaba horas en el gimnasio para lograr el cuerpo que deseaba.

“Tiene compromiso, dedicación y entrega, responsabilidad con la banda que lleva encima”, dijo.

En otra parte, afirmó: “Ella tiene toda para ganar (…) con esa altura, esos ojos, ella conoce bien sus ángulos y domina muy bien el inglés y creo que eso le va a jugar mucho a su favor”.

