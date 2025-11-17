Estados Unidos lanza el “FIFA Pass”: prioridad de visas para los fans del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron este lunes la creación del “FIFA Pass”, un nuevo mecanismo diseñado para acelerar los trámites migratorios de los aficionados que ya hayan adquirido entradas para el Mundial. La medida busca simplificar y priorizar el acceso a citas consulares en la antesala del torneo.

Con este sistema, quienes cuenten con boletos podrán colocarse por delante de solicitudes ya programadas al momento de gestionar una cita ante el Departamento de Estado. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que el Gobierno ha reforzado su capacidad operativa para atender la alta demanda.

“Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países”, detalló.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval, tras una reunión del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, de la que participaron Trump, Infantino, Rubio y otros miembros del gabinete. Durante su intervención, el mandatario estadounidense instó a los hinchas a no retrasar el proceso:

“Para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato”, advirtió.

Rubio añadió que cerca del 80% de los consulados estadounidenses alrededor del mundo —entre ellos los de Argentina y Brasil— ya permiten obtener una cita en un plazo aproximado de 60 días.

“Nuestro consejo para todos es que, si tienen una entrada para cualquiera de los partidos, soliciten el visado cuanto antes si aún no lo han hecho. No esperen hasta el último minuto”, insistió.

El secretario de Estado recordó, además, que el “FIFA Pass” no reemplaza al visado ni garantiza el ingreso al país.

“Su entrada no es un visado. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Lo que garantiza es una cita expedita. Aun así, van a pasar por el mismo proceso de verificación. Vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona. La única diferencia es que los adelantamos en la fila”, concluyó.

