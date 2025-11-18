Rumbo a 2026: 34 selecciones ya tienen boleto y quedan 14 cupos por definirse

La FIFA ha confirmado que la lista de clasificados al Mundial de 2026 continúa creciendo. Tras una intensa jornada de eliminatorias en noviembre, 34 de los 48 lugares disponibles ya están reservados, dejando solo un tercio de las plazas en juego.

La ampliación del torneo ha dado nuevas oportunidades a varias naciones que debutarán en la cita máxima, mientras que los cupos restantes se disputan con ferocidad en las confederaciones que están a punto de finalizar su fase de clasificación.

El reparto global: 34 clasificados

El desglose de las 34 selecciones que ya aseguraron su participación se distribuye de la siguiente manera, liderado por el número récord de clasificados de África y Asia.

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos, México

AFC (Asia): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán

CAF (África): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

UEFA (Europa): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

48 selecciones competirán por alzar la Copa del Mundo en el Mundial 2026. Crédito: Pavel Golovkin | AP

La lucha final: los 14 cupos restantes

El margen se estrecha, y los 14 cupos restantes se definirán entre las eliminatorias directas que faltan y el novedoso Torneo de Repesca Intercontinental, que otorgará dos plazas finales.

UEFA (Europa) 9 cupos pendientes; posibles candidatos: Italia, Suecia, Eslovaquia, Albania, República Checa, Ucrania.

Concacaf 3 cupos pendientes, 2 por repechaje; posibles candidatos; Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica.

AFC (Asia) 1 cupo por repechaje, posibles candidatos; Emiratos Árabes Unidos o Irak

CAF (África) 1 cupo por repechaje, posibles candidatos; Nigeria, Gabón, R.D. Congo (Pendientes de eliminatoria/repechaje)

CONMEBOL: Bolivia (Aseguró plaza en el repechaje)

OFC: Nueva Caledonia (Aseguró plaza en el repechaje)

